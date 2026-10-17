Erzurum'da bir haftada 349 gıda işletmesi denetlendi, 5 üründen numune alındı - Son Dakika
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Erzurum'da bir haftada 349 gıda işletmesi denetlendi, 5 üründen numune alındı

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Erzurum\'da bir haftada 349 gıda işletmesi denetlendi, 5 üründen numune alındı
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 09-16 Ekim 2026 tarihleri arasında kent genelinde 349 gıda işletmesini denetledi. Çalışmalarda 5 farklı gıda maddesinden numune alındı ve Alo 174 Gıda Hattı'na gelen 8 başvuru sonuçlandırıldı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, son bir hafta içerisinde 349 gıda işletmesini denetledi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrolörleri tarafından il genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. 09-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında gıda güvenliği standartlarına uygunluğun kontrol edilmesi amacıyla toplam 349 denetim icra edildi.

Analiz İçin Numuneler Alındı

Ekiplerin gerçekleştirdiği titiz incelemeler doğrultusunda, ürünlerin mevzuata uygunluğunu tespit etmek ve laboratuvar analizlerini gerçekleştirmek amacıyla 5 farklı gıda maddesinden numune alındı. Alınan numunelerin laboratuvar sonuçlarına göre, uygunsuzluk tespit edilen işletmeler hakkında gerekli yasal işlemlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi.

Alo 174 Gıda Hattı'na Anında Müdahale

Vatandaşların gıda güvenliğine yönelik ihbar ve şikayetlerini ilettiği "Alo 174 Gıda Hattı" da aktif bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yetkililer, bir haftalık süreçte hat üzerinden gelen 8 başvurunun anında değerlendirmeye alınarak sonuçlandırıldığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla saha denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: İHA
ErzurumGüncelSağlıkTarımSon Dakika

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