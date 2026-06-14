Erzurum\'da Biyonik Kulak Ameliyatı Başarıyla Yapıldı

Erzurum Şehir Hastanesi'nde ilk kez 3 yaşındaki çocuğa biyonik kulak ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Hastanede, doğuştan ya da sonradan işitme kaybı tanısı alan 4 yaşından gün almamış çocuklara Kulak Burun Boğaz uzmanı Dr. Hakan Taşkıran ve ekibince biyonik kulak ameliyatı yapılıyor. Ameliyat edilen çocuklar, 1 ay sonra sargılarının açılması ve dış kulaklık takılmasıyla sesleri duymaya başlayacak. Ameliyata ilişkin açıklamada bulunan KBB Uzmanı Dr. Hakan Taşkıran, hastanenin teknolojik altyapısı ve devletin sağladığı imkanlar sayesinde 4 yaşa kadar işitme kaybı olan çocuklara biyonik kulak ameliyatını gerçekleştirebildiklerini söyledi.

Ailelerin işitme engelini fark ettiği çocukları 4 yaşını geçmeden mutlaka doktora götürmesini tavsiye eden Taşkıran, "Erzurum Şehir Hastanesinde biyonik kulak ameliyatı başarıyla yapılmaktadır, artık hastaların farklı şehirlere gitmesine gerek yok. İlk biyonik kulak ameliyatımız, bunun gurur ve onurunu yaşıyoruz. Prof. Dr. Özgür Yörük'e ameliyata eşlik ettiği için teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Biyonik kulak ameliyatı yapılan Miran'ın babası Zülküf Karagöl de hastane hizmetlerinden memnun kaldıklarını belirterek, Dr. Hakan Taşkıran ve ekibine teşekkür etti. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu da hastanede deneyimli sağlık çalışanlarıyla bölge ve çevre illere nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini belirterek, "Çocuklarımızın sağlıklı bir geleceğe kavuşmasına katkı sağlayan bu tür başarılı operasyonlar, sağlık hizmetlerinde ulaştığımız seviyenin önemli bir göstergesidir. Emeği geçen hekim ve sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM