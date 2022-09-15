Erzurum'da doktorlar acil vakaların "karekod"la anlatıldığı kitap yazdı - Son Dakika
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Erzurum'da doktorlar acil vakaların "karekod"la anlatıldığı kitap yazdı

15.09.2022 11:10
Erzurum'da doktorlar acil vakaların "karekod"la anlatıldığı kitap yazdı

Erzurum'da doktorlar, acile gelen vakalar ve bunların patolojik görüntülerinin "karekod" uygulamasıyla anlatıldığı kitap yazdı.

Erzurum'da doktorlar, acile gelen vakalar ve bunların patolojik görüntülerinin "karekod" uygulamasıyla anlatıldığı kitap yazdı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalından Doç. Dr. Abdullah Osman Koçak, yıllarca acil serviste edindiği deneyimleri, travmalar, boğulma, beyin hasarı ile vücudun çeşitli yerlerindeki kırıklar gibi patolojik görüntüleri kitap haline getirmek istedi.

Koçak, çeşitli kentlerde acil servisin yanı sıra nöroloji, göğüs cerrahisi, dahiliye, beyin cerrahı, göz, ortopedi ve kulak burun boğaz gibi uzman doktorlardan oluşan 63 sağlık personeli ile "Acil işlemler A'dan Z'ye Görüntüleme" isimli eseri hazırladı.

Baş editörlüğünü Koçak'ın yaptığı ve vakaların patolojik görüntülerinin karekod uygulamasıyla anlatıldığı kitabın, acil hekimlerinin yanı sıra öğretim üyeleri ile tıp fakültesi öğrencilerine acil serviste görülen vakalarda yol gösterici olması hedefleniyor.

Koçak, AA muhabirine, söz konusu kitabın yıllarca emek verilmesiyle elde edilen deneyimlerden yola çıkılarak 6 ayda hazırlandığını söyledi.

Kitapta 125 konunun ele alındığını anlatan Koçak, "Kitap içeriğinde acile başvuran hastaların hastalıkları, bu hastalara neler yapılması gerektiği, vaka, ön tanı ve tedavi kısımları bulunuyor. Kitabın en önemli özeliği ise teknolojiyi kullanarak karekod uygulamasıyla kitaptaki konuların patolojik görüntüleri ayrıntılarıyla anlatılıyor." dedi.

Koçak, yıllarca acil serviste gördüğü vakaları kitap haline getirdiği için mutlu olduğunu belirterek, çok sayıda vakanın görüntülerinin bulunduğu kitaptan okuyucuların önemli tecrübeler elde edeceğini aktardı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da doktorlar acil vakaların 'karekod'la anlatıldığı kitap yazdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da doktorlar acil vakaların "karekod"la anlatıldığı kitap yazdı - Son Dakika
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