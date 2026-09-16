Erzurum\'da hematoloji uzmanı uyardı, lenfomada erken evrede şifa yüzde 80\'e ulaşıyor

Dünya Lenfoma Farkındalık Haftası kapsamında Erzurum Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği'nden Dr. Muhammet Ateş, lenfomanın belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Lenfoma, lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir"

Lenfomanın lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipi olduğunu belirten Dr. Muhammet Ateş, "Lenfoma, lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Lenfoma; Hodgkin lenfoma ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır. Hodgkin lenfomanın nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Her yaşta ortaya çıkabilmekle birlikte daha çok genç erişkinlerde görülür. Erkeklerde daha sık ortaya çıkar ve bulaşıcı bir hastalık değildir" dedi.

"İlk şikayet çoğu kez boyunda ortaya çıkan ağrısız bir şişliktir"

Lenfomada görülebilecek belirtilere dikkat çeken Ateş, hastalığın farklı bölgelerdeki lenf düğümlerinde büyümeye neden olabileceğini ifade ederek, "İlk şikayet çoğu kez boyunda ortaya çıkan ağrısız bir şişliğin fark edilmesi şeklindedir. Koltuk altı ve kasıktaki lenf düğümü bölgelerinde de büyüme olabilir. Göğüs kafesi içinde ya da karın boşluğu içindeki lenf düğümlerinde de büyüme olabilir. Bunlar bası nedeni olacak büyük kitleler oluşturuyorsa nefes darlığı, yüzde ve boyunda şişme, karında şişlik, ele gelen kitle veya karın ağrısı gibi şikayetlere yol açabilir" diye konuştu.

Lenfomaya bağlı sistemik belirtilerin de görülebileceğini aktaran Ateş, "Hastaların bir kısmında lenfomaya bağlı olarak ortaya çıkan ve sistemik semptomlar olarak değerlendirilen belirtiler olabilir. Bunlar ateş, gece terlemesi ve son 6 ayda vücut ağırlığının yüzde 10'undan fazla kilo kaybı olmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Lenfoma tanısı için mutlaka biyopsi yapılması gerekir"

Lenfoma tanısında biyopsinin önemine vurgu yapan Ateş, "Lenfoma tanısı koymak için mutlaka tutulmuş bölgeden biyopsi yapmak gerekir. Kesin tanı histopatolojik inceleme ile konur. Bu nedenle lenf düğümü büyümesi olan hastalarda lenf düğümünün cerrahi olarak çıkarılması ve histopatolojik tetkikinin yapılması gereklidir" dedi.

"Tedavi hastalığın evresine göre planlanır"

Lenfoma tedavisinin hastalığın türü ve evresine göre belirlendiğini söyleyen Ateş, "Lenfomada tedavi radyoterapi ve kemoterapi ile yapılmalıdır. Lenfomada tedavi seçimi hastalığın evresine göre planlanacağı için evrelemenin doğru yapılması gereklidir. Erken evrede uygun tedavi ile yüzde 80'lere ulaşan şifa şansı, ileri evrelerde de daha düşük bir oranda devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Hodgkin dışı lenfomalarda tedavinin hastalığın özelliklerine göre değiştiğini belirten Ateş, "Hodgkin dışı lenfomada tedavi planı lenfomanın derecesi, hastalığın yaygınlığı gibi birçok faktöre göre yapılır. Hastalığın sessiz formlarında şifa elde edilememesine rağmen prognoz çok iyidir. Bu hastalar 20 yıl ve daha fazla yaşayabilirler. Bazı sessiz lenfoma türlerinde bekle gör politikası uygundur. Hastalığa ait semptomu olmayan hastalar belirli aralıklarla fizik muayene, laboratuvar testleri ve görüntüleme ile izlenir. Hastalık ilerleme gösterince tedaviye geçilir" ifadelerini kullandı.

"İmmünoterapi ve CAR-T hücre gibi spesifik tedavilerle yüz güldürücü sonuçlar alınıyor"

Son yıllarda lenfoma tedavisinde yeni yöntemlerin geliştirildiğini ifade eden Ateş, "Son zamanlarda özellikle Hodgkin dışı lenfoma için geliştirilen immünoterapi ajanları ve CAR-T hücre gibi spesifik tedaviler ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır" dedi.