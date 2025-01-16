Erzurum Hastanesi'nde 1993 Bebek Hayata Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Erzurum Hastanesi'nde 1993 Bebek Hayata Döndü

Erzurum Hastanesi\'nde 1993 Bebek Hayata Döndü

Erzurum Şehir Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakımında 1993 bebek sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

16.01.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Şehir Hastanesinin tam donanımlı yenidoğan yoğun bakımında geçen yıl tedavi gören 1993 bebek yaşama tutundu.

Hastanenin yenidoğan ünitelerinde görevli 23 doktor, 100 hemşire ve 30 personel, prematürelerin yanı sıra çeşitli sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen bebeklere özenle bakıp, onların sağlık durumunu kuvözlerde 7/24 takip ediyor.

Geçen yıl erken doğum ve çeşitli sağlık sorunlarıyla dünyaya gelen 1993 bebek sağlığına kavuştu ve anne kucağında evlerine gönderildi.

Başhekim Yardımcısı ve Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu Uzman Dr. Ayşenur Daş, AA muhabirine, 1700 yataklı hastanede 94 yataklı yenidoğan yoğun bakıma sahip olduklarını söyledi.

Bebeklere özenle baktıklarını ifade eden Daş, şöyle konuştu:

"Yenidoğan yoğun bakımda bebeklere anne şefkatiyle bakıyoruz. Geçen yıl 1. ve 2. düzey yoğun bakıma 1236, 3. düzey yoğun bakıma ise 757 hasta yatırdık, toplamda 1993 bebek şifayla taburcu edildi. Bu, bizim çok güzel çalışıp emeklerimizin karşılığının göstergesidir. Yenidoğanlarda en çok enfeksiyonlar, solunum yetmezliği ya da prematüre gibi hastalarımızı takip ediyoruz. Burada bebeklerin kilo almalarına veya gelişmemiş organlarının gelişmesinin sağlanması amacıyla organ yetmezliğine girmemelerini, eğer girdiyse bunların tedavilerinin sağlanmasını amaçlıyoruz. Burada çok güzel işler başardık, 23 haftalık bebeklerimizi, 500 gram doğan bebeklerimizi taburcu ettik."

Daş, personelin özverili çalışarak tüm bebeklere anne şefkatiyle kendi çocuğu gibi baktığını vurguladı.

"Birimimizde ölüm oranları Türkiye'nin çok çok altında"

Bebeklerin tedavi sürecine dahil olmalarının kendileri için çok özel olduğunu dile getiren Daş, "1 yıl içinde 1993 bebeği şifayla gönderdik, bu büyük sayı. Hastanemizin yenidoğan yoğun bakım birimimizde ölüm oranları Türkiye'nin çok çok altında. Bu da bize gurur veriyor." diye konuştu.

Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Sibel Tanrıverdi Yılmaz ise kliniğin en üst seviyede ve teknolojik cihazlarla donatıldığını, damardan beslenme yapılan TPN ve sterilizasyon ünitelerinin kliniğin içinde olduğunu anlatarak, "Tecrübeli sağlık personeliyle bu işi yapıyoruz. Desteklerinden dolayı hastane yönetimine teşekkür ederiz. Bebekleri annelerinin kucağına verip o manevi gücü görmek yeterli." dedi.

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir de tecrübeli akademik personelle tam donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesinde Erzurum ve çevre illere hizmet verildiğini, bu imkanlar sayesinde prematüre ölüm vakalarının azaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Prematüre doğumlar önlendiğinde iş yükü azalır ve daha sağlıklı nesil yetişir. Binlerce prematüre bebek buradaki doktor, hemşire ve personelin özverisiyle hayata tutunuyor. Arkadaşlarımız bebeklere kendi bebeği gibi şefkatle yaklaşıyor. Hastanemizde yan dallar mevcut. Arkadaşlarımız koordineli çalışıp çok güzel işler başarıyor. Hastane yönetimi ve yenidoğan yoğun bakımdaki arkadaşlarımı kutlarım."

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Yerel Haberler, Yenidoğan, Hastane, erzurum, Eğitim, Sağlık, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum Hastanesi'nde 1993 Bebek Hayata Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım’la arasındaki para alışverişini böyle anlattı Serenay Sarıkaya, Ayşe Barım'la arasındaki para alışverişini böyle anlattı
16:01 ’’Aktif siyaseti bırakacağım’’ diyen Soylu planını açıkladı ''Aktif siyaseti bırakacağım'' diyen Soylu planını açıkladı
15:23 Süper Lig’de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak Süper Lig'de bu haftadan itibaren yabancı VAR hakemleri görev yapacak
14:47 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek 2025 yılı yatırım programında en yüksek pay ulaştırma ve eğitime verilecek
14:47 Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir: Hamas ile yapılan anlaşma tam bir felaket
23:31 Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil’in sağlık durumunda yeni gelişme Kalp krizi geçiren Yılmaz Özdil'in sağlık durumunda yeni gelişme
23:19 Eşine bunu yapan yandı Mahkemeden emsal boşanma kararı Eşine bunu yapan yandı! Mahkemeden emsal boşanma kararı
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:49 Bağcılar’da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı Bağcılar'da 12 yaşındaki kız çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:29 Cristiano Ronaldo’ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif Cristiano Ronaldo'ya futbol tarihin de eşi benzeri görülmemiş teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 17:12:05. #1.13#
SON DAKİKA: Erzurum Hastanesi'nde 1993 Bebek Hayata Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.