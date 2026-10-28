Erzurum İl Tarım Müdürlüğü ekipleri balık satış noktalarında boy limitini denetledi

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, av sezonunun açılmasıyla birlikte merkez ilçelerde faaliyet gösteren perakende balık satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Sürdürülebilir su ürünleri avcılığının korunması ve tüketicilerin mevzuata uygun, güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen denetimlerde, satışa sunulan balıkların boy limitleri, tazelik durumları, hijyen şartları ve resmi belgeleri tek tek kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması ve yasalara uygun ticaretin sağlanması adına merkez ilçelerdeki denetimlerin periyodik olarak kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.