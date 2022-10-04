Erzurum'da sağlıkçılar anne ve gebelere anne sütünün önemini anlattı - Son Dakika
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Erzurum'da sağlıkçılar anne ve gebelere anne sütünün önemini anlattı

04.10.2022 12:22

Erzurum Şehir Hastanesinde hemşire ve doktorlardan oluşan ekip, anne ve gebelere, emzirme ve anne sütün önemi hakkında bilgi verdi.

Erzurum Şehir Hastanesinde hemşire ve doktorlardan oluşan ekip, anne ve gebelere, emzirme ve anne sütün önemi hakkında bilgi verdi.

Hastanenin B bloğunda, 1-7 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Emzirme Haftası etkinlikleri kapsamında "Ben annem için, anne sütü benim için mucize" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Hastaneye gelen çocuklara balon hediye eden ve "Ben annem için, anne sütü benim için mucize" yazılı tişört giyen hemşire ve doktorlar, gebeler ve annelere bilgilendirici broşür dağıtarak anne sütünün ve emzirmenin önemini anlattı.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, burada yaptığı konuşmada, "Profesyonel ekibimiz doğum öncesi ve sonrası anne ve anne adaylarına emzirme eğitimlerini taburcu edilene kadar vermekte. Burada dikkati çekmek istediğimiz nokta çocuk için ilk 6 ay anne sütünün önemi. Annelere önerimiz çocuğun ilk gıdası ve ağzına ilk gireceği besinin anne sütü olması." dedi.

Başhekim Yardımcısı ve Kadın Doğum Servisi Sorumlusu Doç. Dr. Berrin Kadıoğlu da anne sütünün her zaman çok kıymetli ve önemli besin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğal bir antibiyotik olan anne sütü bebekleri her türlü hastalıktan koruyor ve bu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. 2 yıla kadar da annelerin emzirmelerini destekliyoruz. Zaten gebelik öncesi ve sırasında, doğum öncesinde de gebe okulumuza tüm gebeleri davet edip eğitim almalarını ve emzirme konusunda bilgilendirmelerini sağlıyoruz. Umarım sağlıklı ve güzel nesiller yetişmesine katkımız olur."

Kadıoğlu, doğum yapan ve doğuma hazırlanan anneleri düzenli olarak bilgilendirip yenidoğan bebeklere emzirme alışkanlığı eğitimi veren emzirme ekibinin de hafta boyunca poliklinik ve servislerde anne sütünün kıymetini anlatıp bilgilendirici broşür dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Kadıoğlu, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da sağlıkçılar anne ve gebelere anne sütünün önemini anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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