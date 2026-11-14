ES SİVDER, Sivrihisar sağlık hizmetleri için Bildirici'ye teşekkür belgesi verdi - Son Dakika
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ES SİVDER, Sivrihisar sağlık hizmetleri için Bildirici'ye teşekkür belgesi verdi

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ES SİVDER, Sivrihisar sağlık hizmetleri için Bildirici\'ye teşekkür belgesi verdi
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ES SİVDER Başkanı İsmail Arslan, Sivrihisar'a sunulan sağlık hizmetleri için İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi takdim etti. Bildirici, ilçede Devlet Hastanesi ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açıldığını, hekim atamaları yapıldığını belirtti.

Eskişehir Sivrihisarlılar Derneği (ES SİVDER) Başkanı İsmail Arslan, ilçeye sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi takdim etti.

ES SİVDER Başkanı İsmail Arslan ve dernek yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'yi makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Bildirici, ilçede hayata geçirilen sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

"Devlet Hastanesinin tam teşekküllü hastane olmasını sağladık"

Doç. Dr. Bildirici, "Sivrihisar'da Sivrihisar Devlet Hastanesini ve Aile Sağlığı Merkezi binasını yaptırarak hizmete açtık. Birçok branşta hekim atamasını gerçekleştirdik. Devlet Hastanesinin tam teşekküllü hastane olmasını sağladık. Acil Merkezi yapılması için arsa temini gibi birçok güzel çalışmayı Sivrihisar'a kazandırdık" dedi.

Ziyaretin sonunda ES SİVDER Başkanı İsmail Arslan, Sivrihisarlılar adına Doç. Dr. Yaşar Bildirici'ye teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: İHA
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