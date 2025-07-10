Eşinden Organ Bağışı ile Hayata Döndü

Gaziantep'te böbrek yetmezliği rahatsızlığı bulunan kadına, eşinin bağışladığı organ nakledildi.

Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 5 yıldır ağrı şikayeti olan Hamide Yıldız'a, böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Ardından nefroloji uzmanı Dr. Şayeste Akkan Eren tarafından hastanın tedavi ve nakil süreci başlatıldı.

Hipertansiyon hastası, 5 çocuk annesi kadına uygun böbrek aranırken, eşi Yaşar Yıldız böbreğini bağışlama kararı aldı.

Sonuçların uyumlu çıkması üzerine 3 Temmuz'da Doç. Dr. Ercan Korkut ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon, Gaziantep Şehir Hastanesindeki 7. böbrek nakli oldu.

Uzman hekimler, cerrahlar ve sağlık çalışanlarının koordinasyonuyla yapılan operasyon sonrası, hem alıcının hem de vericinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, operasyonun başarısında, hasta yakınlarının desteği kadar nefroloji, organ nakil, anestezi ve multidisipliner sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarının büyük rol oynadığını vurguladı.

Türkçüoğlu, organ bağışının önemine dikkati çekerek, bağış çağrısında bulundu.????