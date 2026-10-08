Eskişehir'de acil sağlık personeli için düzenlenen oryantasyon sempozyumu sona erdi - Son Dakika
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Eskişehir'de acil sağlık personeli için düzenlenen oryantasyon sempozyumu sona erdi

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Eskişehir\'de acil sağlık personeli için düzenlenen oryantasyon sempozyumu sona erdi
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Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen 2. Geleneksel Acil Oryantasyon Sempozyumu üç gün süren eğitimlerle tamamlandı. Travma, kalp-damar ve nörolojik aciller gibi konularda eğitim verilerek acil sağlık personelinin yetkinliğinin artırılması hedeflendi.

Eskişehir'de acil sağlık hizmetlerinde görev yapan sağlık çalışanlarının mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmek amacıyla düzenlenen 2. Geleneksel Acil Oryantasyon Sempozyumu tamamlandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ve üç gün süren sempozyumun açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici yaptı.

Sempozyumda resüsitasyon, travma, kalp ve damar hastalıkları, solunum yolu sorunları, nörolojik ve dahili aciller konusunda eğitimler verildi.

Programın ilk gününde yetişkin ve çocuklarda yaşam desteği, şok, anafilaksi, zehirlenmeler, travma hastalarına yaklaşım, havayolu yönetimi ve gebe travmaları ele alındı.

İkinci gün göğüs ağrısı, akut solunum yetmezliği, akut koroner sendrom, hipertansif aciller, inme, nöbet, baş ağrısı ve baş dönmesine yaklaşım konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Sempozyumun son gününde ise kan şekeri ve elektrolit bozuklukları, gastrointestinal sistem kanamaları ile adli vakalara yaklaşım ve raporlama konularında eğitimler verildi.

Alanında uzman hekimlerin sunumlarıyla tamamlanan sempozyumla, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin güncel bilgi ve uygulamalar konusunda yetkinliklerinin artırılması hedeflendi.

Kaynak: AA
EskişehirEtkinlikEğitimSağlıkSon Dakika

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