Eskişehir\'de yapımı süren Kırka Entegre Sağlık Merkezi haziran sonunda hizmete açılacak

İklim Değişikliği Endemik Türleri Tehdit Ediyor

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Demiray, iklim değişikliğinin endemik türleri tehdit ettiğini, bu bitkilerin genetik kaynaklarının korunması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Endemik bitkilerin yalnızca kendi yöresine özgü türler olduğuna dikkat çeken Demiray, çevresel sorunlar ve iklim değişikliğinin bu bitkileri yok olmaya karşı duyarlı hale getirdiğini vurguladı. Nadir ve endemik türlerin yaşama ortamlarının bozulmasıyla dağılış alanlarının azaldığını ve yok oluşa doğru hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Demiray, bu türlerin genetik kaynaklarının korunması çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, artan sıcaklıkların bitki hastalıklarını artırdığını ve bakteriyel enfeksiyonların görülme sıklığının arttığını söyledi.