Eskişehir'de ruh sağlığı koordinasyon toplantısında yeni merkez bilgisi verildi - Son Dakika
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Eskişehir'de ruh sağlığı koordinasyon toplantısında yeni merkez bilgisi verildi

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Eskişehir\'de ruh sağlığı koordinasyon toplantısında yeni merkez bilgisi verildi
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Eskişehir'de ruh sağlığı merkezlerinin hizmet süreçleri için İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı. İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığındaki toplantıda yeni merkez hakkında paydaş kurumlara bilgi verilip destek istendi.

Eskişehir'de toplum ruh sağlığı merkezlerinin hizmet süreçleri ve kurumlar arası işleyişinin değerlendirilmesi amacıyla İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi koordinasyonunda, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya paydaş kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kurumlar arası işbirliği, multidisipliner çalışma yaklaşımı ve koordinasyon süreçleri ele alınarak mevcut hizmetler değerlendirildi.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde görevli Uzman Doktor Ceyda Deniz Semiz, sunumunda merkezlerde takip edilen hastaların genel durumu, ihtiyaçları ve yürütülen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Yeni hizmete girecek merkez hakkında da paydaş kurumların temsilcilerine bilgi verilen toplantıda, hizmetlerin etkin yürütülmesi için kurumların desteği istendi.

Toplantı, hizmet alan bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi ve destek süreçlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Dünya İnme Günü kapsamında bilgilendirme stantı kuruldu

Eskişehir'de 29 Ekim Dünya İnme Günü kapsamında vatandaşlara inme riskleri, korunma yöntemleri ve erken tanının önemi hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi tarafından kurulan stantta, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi anlatıldı.

Etkinlikte, inmenin risk faktörleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapılırken kronik hastalıklar ve erken tanının önemi konusunda da rehberlik sağlandı.

Vatandaşların sorularının yanıtlandığı etkinlikte, konuya ilişkin bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

1. Ana Jet Üs Komutanlığı personeline sigarayı bırakma eğitimi verildi

Eskişehir'de 1. Ana Jet Üs Komutanlığı personeline sigaranın zararları ve sigarayı bırakma sürecinde sunulan sağlık hizmetleri hakkında eğitim verildi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünün tütünle mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen eğitim, Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından gerçekleştirildi.

Eğitimde, sigaranın insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri, tütün bağımlılığıyla mücadele yöntemleri ve sigarayı bırakmak isteyenlerin başvurabileceği sağlık hizmetleri anlatıldı.

Sigara bırakma sürecinde profesyonel desteğin önemine değinilen eğitimde, sigara bırakma polikliniklerinde sunulan hizmetler hakkında da bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün tütün kullanımını azaltmak ve toplum sağlığını korumak amacıyla farkındalık çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA
EskişehirGüncelSağlıkSon Dakika

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