Eskişehir'de Sağlık Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Sağlık Farkındalık Etkinliği

Eskişehir\'de Sağlık Farkındalık Etkinliği
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, huzurevi sakinlerine hareket yaşını ölçerek sağlıklı yaşam bilgilendirmesi yaptı.

Sağlık Bakanlığının Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa Kampanyası kapsamında Eskişehir'deki Maide Bolel Huzurevi'nde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ziyaret kapsamında huzurevi sakinleri ile kurum personelinin denge, el kavrama kuvveti ve otur-kalk performansları değerlendirilerek hareket yaşları ölçüldü.

Etkinlikte katılımcılara düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verilirken, aktif yaşam alışkanlıklarının geliştirilmesi ve fiziksel uygunluğun korunmasına yönelik bilgilendirme yapıldı.

Vatandaşların daha aktif ve sağlıklı bir yaşam için sağlıklı hayat merkezlerini ziyaret ederek hareket yaşlarını öğrenebilecekleri ve fiziksel uygunluk düzeyleri hakkında bilgi alabilecekleri ifade edildi.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Eskişehir, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Sağlık Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu Yokuştan kayan aracı fark edip otomobilinden inerek koştu, kaputundan tutarak durdurdu
Denizli’de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı
Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu Sigaraya bir zam daha: Yeni fiyat listesi belli oldu
İşte Yeni Parti’ye 5 günde yapılan bağış miktarı İşte Yeni Parti'ye 5 günde yapılan bağış miktarı
Trump’tan olay paylaşım: Sahte Newsweek kapağında zafer pozu verdi Trump'tan olay paylaşım: Sahte Newsweek kapağında zafer pozu verdi
Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz Düğün takılarını bozdurmaya giden damada kötü sürpriz

16:39
Batman’daki mezarlık katliamında yeni gelişme Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
16:36
Şamil Tayyar duyurdu İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
Şamil Tayyar duyurdu! İşte Mehmet Şimşek’in emekli maaşı ve asgari ücret planı
16:14
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fenerbahçe maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
16:11
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
Alper Gezeravcı albaylıktan tuğgeneralliğe terfi etti
15:33
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu’nu mest eden anons
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
14:57
YAŞ toplantısı kararları çıktı Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 17:05:26. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Sağlık Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.