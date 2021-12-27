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Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da düştü - Son Dakika

Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da düştü

27.12.2021 12:29
Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da düştü

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısı Eskişehir'de arttı, Bilecik ve Kütahya'da ise düştü.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs risk haritasına göre, vaka sayısı Eskişehir'de arttı, Bilecik ve Kütahya'da ise düştü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık haftasına ilişkin koronavirüs risk haritasını açıkladı. 900 bin nüfuslu Eskişehir'de vaka sayısı, 100 bin kişide 335,72 seviyesinden 23,07 artışla 358,79'a yükseldi. 580 bin nüfusa sahip Kütahya'da da vaka sayısı, 100 bin kişide 166,29'den 23,06 oranında azalarak 143,23'e düştü. Nüfusu 220 bin olan Bilecik'te ise 100 bin kişide vaka sayısı 366,68'den 34,74 oranında düşerek 331,94 seviyesine indi.

EN ÇOK ARTAN 9 İL ARASINDAEskişehir önceki haftaya göre, vaka sayısında en çok artış görülen Rize, Isparta, Artvin, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan ile birlikte ilk 9 şehir arasında yer aldı. Türkiye'nin koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve üstü kişilerin nüfusa oranı yüzde 83,8 olurken, bu oran Bilecik'te yüzde 81,9, Kütahya'da ise yüzde 77,8 oldu.HARİTALAR 'KIRMIZI' RENKTE

Eskişehir, Bilecik ve Kütahya'da güncellenen vaka sayıları, Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kütahya ve Bilecik vaka düşüşüne rağmen haritada, 'yüksek risk' anlamına gelen 'kırmızı' renkte yer aldı. Eskişehir'de ise harita tamamen kızardı.


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Fahrettin Koca, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de vaka oranı arttı, Bilecik ve Kütahya'da düştü - Son Dakika
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