Eskişehir\'de yaklaşık 125 böbrek nakli hastası için organ bağışı çağrısı yapıldı

Eskişehir Şehir Hastanesinde, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Eskişehir İl Müftüsü Muharrem Gül, organ bağışının toplumsal ve insani açıdan büyük bir hayır olduğunu belirtti.

Kur'an-ı Kerim'de "Her kim de bir canı kurtarırsa, bütün insanları kurtarmış gibi olur" buyrulduğunu hatırlatan Gül, Eskişehir'de acil böbrek nakli bekleyen yaklaşık 125 hasta bulunduğunu ifade etti.

Bu hastaların ve ailelerinin zor bir süreç yaşadığını aktaran Gül, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Din İşleri Yüksek Kurulunun organ bağışının caiz olduğuna ve teşvik edildiğine ilişkin fetvalarının bulunduğunu belirterek, vatandaşları gönüllü organ bağışında bulunmaya davet etti.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mustafa Cem Algın da her yıl 3-9 Kasım tarihlerinde organ bağışı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Organ bağışının önemine işaret eden Algın, "Organlarımız toprağa değil, canlara ulaşsın. Dinen hiçbir sakıncası bulunmayan bu süreç, Sağlık Bakanlığımızın çalışmalarıyla artık e-Devlet üzerinden de kolayca yapılabilmektedir. Vatandaşlarımızı bu hayırlı harekete destek olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında hastanede organ bağışında bulunan 58 yaşındaki Hatice Efe ise 20 yıl önce de organlarını bağışladığını belirtti.

Tesadüfen hastaneye geldiği sırada yeniden bağışta bulunduğunu anlatan Efe, "Bedenimiz toprak olup çürüyecek, oysa organlarımız yaşama sevinci olan bir insana umut olabilir. Herkesi organlarını bağışlamaya davet ediyorum." dedi.