Eskişehir İl Ambulans Servisinde bir yıl önce göreve başlayan ve lösemi hastası olan Selin Gizem Kıreli , tedavi gördüğü Ankara 'da yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Eskişehir, Kıreli, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika › Sağlık › Eskişehir'de görevli lösemi hastası genç doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

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