Eskişehir İl Sağlık Müdürü Laboratuvarları Ziyaret Etti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, Eskişehir Şehir Hastanesi biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarını ziyaret etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Başkanı Erol Yılmaz'ın da katıldığı ziyarette, Bildirici laboratuvarlara kazandırılan yeni sistem ve cihazları inceledi.

Bildirici, sorumlu hekimlerden teknik altyapı, cihazların işleyişi ve laboratuvar hizmetlerine katkıları hakkında bilgi aldı.

Laboratuvar çalışanlarıyla da görüşen Bildirici, hizmet süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, laboratuvar hizmetlerinin etkinliğinin ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.