Eskişehir Şehir Hastanesi ilk kez V-NOTES ile karında kesi açılmadan ameliyat yaptı - Son Dakika
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Eskişehir Şehir Hastanesi ilk kez V-NOTES ile karında kesi açılmadan ameliyat yaptı

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Eskişehir Şehir Hastanesi ilk kez V-NOTES ile karında kesi açılmadan ameliyat yaptı
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Eskişehir Şehir Hastanesi, V-NOTES yöntemini ilk kez uygulayarak 52 yaşındaki hastayı karın bölgesinde kesi açmadan ameliyat etti. Ameliyat sonrası beklediğinden az ağrı duyduğunu ve hızlıca ayağa kalktığını belirten hasta, kendini şanslı hissettiğini söyledi.

Eskişehir Şehir Hastanesinde ilk kez uygulanan V-NOTES yöntemiyle 52 yaşındaki hastanın ameliyatı karın bölgesinde kesi açılmadan gerçekleştirildi.

Hastaneye başvuran A.A'nın ameliyatı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Keziban Saylam Dönmez, Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Duygu Kavak, Anestezi Uzmanı Dr. Ali Rıza Ata ve ameliyathane ekibi tarafından gerçekleştirildi.

V-NOTES adı verilen yöntemde, karın bölgesinde kesi açılmadan cerrahi aletler vajinal yoldan ilerletiliyor. Böylece ameliyat, karın duvarına kesi yapılmadan gerçekleştirilebiliyor.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Keziban Saylam Dönmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun süreli kanama şikayeti bulunan hastalarda öncelikle ameliyatsız tedavi yöntemlerini tercih ettiklerini ancak bazı durumlarda bu tedavilerin yeterli olmadığını söyledi.

Bu tür durumlarda ameliyat seçeneğinin değerlendirildiğini belirten Dönmez, rahim ameliyatlarında açık cerrahi ve kapalı ameliyat yöntemlerinin yanı sıra V-NOTES tekniğinin de kullanılabildiğini ifade etti.

V-NOTES yöntemiyle karında kesi açılmadan vajinal yoldan ameliyat yapılabildiğini anlatan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bu hastamızda yeni tekniği uygulamaya karar verdik. Hastamız da kabul etti. Hastane yönetimimiz gerekli malzemeleri temin ederek bize yardımcı oldu. Ameliyatımızı başarılı bir şekilde gerçekleştirdik ve hastamızı taburcu ediyoruz. Eskişehir Şehir Hastanesinde kendi ekibimizle gerçekleştirilen ilk ameliyat oldu."

Hastanın kısa sürede ayağa kalkması sağlayanıyor

Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Duygu Kavak da V-NOTES yönteminde cerrahi aletlerin karın bölgesinden değil, vajinal yoldan yerleştirildiğini belirtti.

Klasik kapalı ameliyatlarda kamera ve cerrahi aletlerin yerleştirilmesi için karında küçük kesiler açıldığını aktaran Kavak, V-NOTES yönteminde ise bu kesilere ihtiyaç duyulmadığını ifade etti.

Yöntemin uygun hastalarda daha az ağrı, daha kısa iyileşme süresi ve hastanede daha kısa süre kalma gibi avantajlar sağlayabildiğini belirten Kavak, ameliyat yönteminin hastanın durumuna göre belirlendiğini kaydetti.

"Kendimi çok şanslı hissediyorum"

Ameliyat olan A.A. ise uzun süredir rahmindeki sorunlar ve kanama şikayeti nedeniyle sıkıntı yaşadığını, ameliyat olmaktan korktuğu için tedaviyi ertelediğini anlattı.

Doktoru Keziban Saylam Dönmez'e başvurduktan sonra V-NOTES yöntemiyle ameliyat olmayı kabul ettiğini belirten A.A, şöyle konuştu:

"Yeni sistem ilk defa uygulanacakmış, V-NOTES sistemi. Ona inandım, güvendim. Ameliyat gerçekten de çok güzel oldu. Beklediğim kadar ağrım olmadı, ameliyat sonrası aşırı bir kanamam olmadı. Çok çabuk ayağa kalktım. Herkesin inşallah bundan yararlanmasını isterim. Çok memnunum, kendimi çok şanslı hissediyorum."

Kaynak: AA
AmeliyatSağlıkSon Dakika

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