Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Gelişimsel Pediatri Hizmeti

Sağlık

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici, çocuk sağlığının iyileştirilmesini amaçlayan gelişimsel pediatri dalı hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu.

Bildirici, yaptığı açıklamada, gelişimsel pediatri konusunda gereksinim duyan anne ve babaların Eskişehir Şehir Hastanesi Gelişimsel Pediatri Polikliniği'ne başvurabileceğini belirtti.

Çocukların gelişim aşamaları hakkında taramalar, psikolog, konuşma terapisti ve fizyoterapist desteği ve erken müdahale uygulamaları yapıldığını aktaran Bildirici, ihtiyaç duyan ebeveynlerin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde hafta içi her gün gelişimsel pediatri hizmeti veren Uzm. Dr. Tuğba Karaca Ahat ile görüşebileceğini kaydetti.

Gelişimsel pediatrinin çocukların fiziksel, bilişsel, dilsel, sosyal ve davranışsal gelişimini kapsadığını, yapılan incelemelerle ileride çıkabilecek zorlukları erken tanıma, gelişimsel ihtiyaçları planlama ve ailelerin gereklilikler hakkında bilgilendirilmesinin en önemli amaç olduğunu kaydeden Bildirici, şu bilgileri verdi:

"Çocuklarda erken tanı önemli. Çocuğun gelişimi, geleceğin nesillerinin gelişimidir. Gelişimsel pediatri bilim dalının önemi, çocuk gelişimindeki sorunların önlenebilir ve erken tanı ile tedavi edilebilir olması nedeniyle artmaktadır. Bu alan, çocukların ve geniş anlamda toplumun yaşam kalitesini artırma, yaşam boyu karşılaşabilecekleri zorlukları azaltma ve başarı şanslarını yükseltme amacı taşır. Ayrıca, okul öncesinde çocukları izleyen tek sağlık sistemi olması sebebiyle çocuk sağlığı açısından kritik bir rol üstlenmektedir."