ESOGÜ\'de Ücretsiz Deri Kanseri Taraması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Polikliniği'nde hastalar ve hasta yakınlarına deri kanseri taraması yapıldı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilal Kaya Erdoğan, Prof. Dr. Ersoy Acer, Doç. Dr. Esra Ağaoğlu ve bölümde görev yapan araştırma görevlileri tarafından bir etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda, hasta ve hasta yakınlarına ücretsiz deri kanseri taraması yapıldı. Etkinliğe yoğun talep gösterilirken, tarama yaptıran vatandaşlar, ücretsiz sunulan hizmetten memnuniyet duyduklarını belirttiler. - ESKİŞEHİR