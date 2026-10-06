ESOGÜ Hastanesi\'nde Emzirme Haftası paneli anne sütüne dikkat çekti

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 1-7 Ekim 'Emzirme Haftası' dolayısıyla bilgilendirme amaçlı bir panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'ndaki panel; ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Dinleyici, Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Demir ve Emzirme Hemşiresi Esra Batur'un konuşmacı olarak katılımlarıyla yapıldı. Panelde, anne sütüyle beslenmenin çocuk sağlığı üzerindeki olumlu etkileri vurgulanırken, emziren annelere destek olmak ve toplumsal bilinci artırmak hedeflendi. Etkinlik süresince anne sütünün bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, anne-bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirdiği ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağladığı vurgulandı. Hem anneler hem de diğer aile bireyleri anne sütü ile beslenmenin önemi konusunda bilgilendirildi. Yapılan bu etkinlikle toplumun her kesiminden bireylere ulaşılarak sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış olduğu belirtilirken, hastanede anne ve bebek sağlığını destekleyen bu tür farkındalık çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bilgisi verildi. Ayrıca konuyla ilgili olarak ESOGÜ Hastanesi'nin farklı noktalarına emzirmenin önemini anlatan bilgilendirici afişler de asıldı.