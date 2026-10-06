ESOGÜ Hastanesi'nde Emzirme Haftası paneli anne sütüne dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ESOGÜ Hastanesi'nde Emzirme Haftası paneli anne sütüne dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ESOGÜ Hastanesi\'nde Emzirme Haftası paneli anne sütüne dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ESOGÜ Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası kapsamında bilgilendirme paneli düzenlendi. Panelde anne sütünün bağışıklığı güçlendirdiği, anne-bebek bağını kuvvetlendirdiği ve sağlıklı nesillere katkı sağladığı vurgulanarak anneler ve aile bireyleri bilgilendirildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 1-7 Ekim 'Emzirme Haftası' dolayısıyla bilgilendirme amaçlı bir panel gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'ndaki panel; ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Meltem Dinleyici, Tıbbı Onkoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Metin Demir ve Emzirme Hemşiresi Esra Batur'un konuşmacı olarak katılımlarıyla yapıldı. Panelde, anne sütüyle beslenmenin çocuk sağlığı üzerindeki olumlu etkileri vurgulanırken, emziren annelere destek olmak ve toplumsal bilinci artırmak hedeflendi. Etkinlik süresince anne sütünün bebeklerin bağışıklık sistemini güçlendirdiği, anne-bebek arasındaki duygusal bağı kuvvetlendirdiği ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sağladığı vurgulandı. Hem anneler hem de diğer aile bireyleri anne sütü ile beslenmenin önemi konusunda bilgilendirildi. Yapılan bu etkinlikle toplumun her kesiminden bireylere ulaşılarak sağlıklı nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış olduğu belirtilirken, hastanede anne ve bebek sağlığını destekleyen bu tür farkındalık çalışmalarının ilerleyen dönemlerde de devam edeceği bilgisi verildi. Ayrıca konuyla ilgili olarak ESOGÜ Hastanesi'nin farklı noktalarına emzirmenin önemini anlatan bilgilendirici afişler de asıldı.

Kaynak: İHA
Eskişehir Osman Gazi ÜniversitesiEğitimSağlıkBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Bir kentimiz yasta ’Trafiğin ablası’ olarak tanınan polis memuru canına kıydı Bir kentimiz yasta! 'Trafiğin ablası' olarak tanınan polis memuru canına kıydı
Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı Ünlü kuyumcunun infazının altından bakın hangi suç örgütü çıktı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
Kuyumcukent’te 420 milyon TL’lik dev vurgun Altınları eritip ’İflas ettik’ dediler Kuyumcukent'te 420 milyon TL'lik dev vurgun! Altınları eritip 'İflas ettik' dediler
İncirlik Üssü’nü karıştıran taciz skandalı ABD’li kadın astsubay soluğu karakolda aldı İncirlik Üssü'nü karıştıran taciz skandalı! ABD'li kadın astsubay soluğu karakolda aldı
13:12
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etti
13:02
“Yıkamacılar“a büyük operasyon 102 kişi gözaltında
"Yıkamacılar"a büyük operasyon! 102 kişi gözaltında
13:02
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Hakemler Dosyası açıklaması: Adil olmadıklarını gördük
12:24
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF’ye paraları iade etti
Adalet Bakanı Gürlek: Fon soruşturmasında 5 kişi TMSF'ye paraları iade etti
12:22
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı Bakan Gürlek noktayı koydu
Fon vurgununda parayı iade edenler kurtulacak mı? Bakan Gürlek noktayı koydu
11:12
Bahçeli: TBMM’de seçimin 2028’de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Bahçeli: TBMM'de seçimin 2028'de yenilenmesi kararı alınmalı, Erdoğan bir kez aday olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 13:25:19. #.0.3#
SON DAKİKA: ESOGÜ Hastanesi'nde Emzirme Haftası paneli anne sütüne dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei