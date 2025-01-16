Estetik Yönetmeliğine Tepki - Son Dakika
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Sağlık

Estetik Yönetmeliğine Tepki

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Opr. Dr. Kıymık, estetik işlemler için yeni yönetmeliği eleştirerek, 1 haftalık kursların yetersiz olduğunu belirtti.

16.01.2025 11:00
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Estetik doktorundan yeni yönetmeliğe tepki: "1 haftalık kurslarla elde edilebilecek yetkinlik değil"

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre medikal estetik işlemi yapacak hekim kapsamı genişletildi. Bu duruma tepki gösteren Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık, "Bu tip yüksek riskli olabilecek işlemlerin uygulanması çeşitli 1 haftalık kurslarla elde edilebilecek yetkinlik değil" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın yeni yönetmeliğine göre estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamı genişletildi. Bu durumun ciddi bir sorun olduğunu belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Emre Kıymık açıklamalarda bulunarak, "Yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yönetmeliğe göre tüm hekimlerin medikal estetik işlemlerinin yapabileceği açıklanmış oldu. Bu ciddi bir halk sağlığı sorunu teşkil etmektedir. Plastik cerrahi ve dermatoloji uzmanları mesleki hayatında elde edinilmiş yetkinliklere bağlı olarak yapabilmektedir. Plastik cerrahi eğitimi 5 yıl sürmekte, dermatoloji eğitimi ise 4 yıl sürmekte. Bu bilgi ve becerileri kullanımında uzun süren eğitimler sonucunda bir işlemler yapılabilmektedir. Özellikle dolgu uygulamaları körlüğe varan komplikasyonlara açık işlemlerdir. Bu tip yüksek riskli olabilecek işlemlerin uygulanması çeşitli '1 haftalık kurslarla' elde edilebilecek yetkinlik ile düzenli olarak yapılması çok mantıklı değil. Bu aynı zaman bütün hekimlerin devlet görevinden ayrılarak özel sektörde bu işlemler üzerine çalışmasına sebebiyet verir. Hem yetkinlik olmadan yapılan işlemlerin gerçekleşmesi hem de devlette bir hekim kaybı oluşacağından dolayı halk sağlığı problemi teşkil edecektir. Bu noktada vatandaşlara uyarımız şu yöndedir: Bu tip işlemleri muhakkak güvenilir yerlerde, yetkinliğinizden emin olduğu kişilerde yaptırmalısınız" diye konuştu.

Estetik Yönetmeliğine Tepki
Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Plastik, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Estetik Yönetmeliğine Tepki - Son Dakika

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