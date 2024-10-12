Evde Palyatif Bakım Hizmetleri - Son Dakika
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Sağlık

Evde Palyatif Bakım Hizmetleri

Evde Palyatif Bakım Hizmetleri

Medipol Sağlık Grubu, evde sağlık hizmetleri ile hastalara kapsamlı palyatif bakım sunuyor.

12.10.2024 11:29
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MEDİPOL Sağlık Grubu'nun Evde Sağlık Hizmetleri Koordinatör Yardımcısı Nadire Karahan, uzman doktorlardan deneyimli hemşirelere kadar geniş bir kadro ile hastalara evlerinde kapsamlı bakım sunduklarını söyledi. Karahan, "Palyatif bakımda hastaların yaşam kalitesini artırmak, onların konforunu en üst düzeyde tutmak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Dünya Palyatif Bakım Günü'nde ekipler, yaşa bağlı olarak bazı hastalıkları bulunan 89 yaşındaki Müzeyyen Yolcu'yu ziyaret ederek gerekli kontrollerini yaptı. Süreci başından sonuna kadar adım adım takip eden Karahan, "Palyatif bakım, hastanın değerleri ve tercihleri ile uyumlu bakım şartlarının sağlanması da son derece önemlidir" ifadelerini kullandı.

Evde Sağlık Hizmetleri ekibinin hastalara evlerinde kapsamlı bakım sunmak için önemli bir misyon üstlendiğini anlatan Karahan, başta yaşlı bireyler olmak üzere, palyatif bakıma ihtiyaç duyan hastalar için evde sunulan bu hizmetlerin multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirildiğini aktardı. Karahan, "Dahiliye, nöroloji, göğüs hastalıkları, psikiyatri ve diğer uzmanlık dallarından oluşan bir ekiple hastaların düzenli kontrolleri sağlanıyor" diye konuştu.

UZMAN EKİPLERLE DÜZENLİ KONTROL SAĞLANIYOR

Palyatif bakım süreçleri hakkında bilgi veren Karahan, "Ekip içerisinde dahiliye, nöroloji, psikiyatri, göğüs hastalıkları, algoloji hekimimiz, ihtiyaç halinde yine konsültasyon ile ulaşabilecek geriatri, enfeksiyon hastalıkları ve cerrahi uzmanlarımız, deneyimli hemşirelerimiz, diyetisyenimiz, fizyoterapistimiz, solunum terapistimiz gibi birçok uzman kadromuz ile birlikte disiplinler arası bir hizmet vermekteyiz.Bunun yanında deneyimli hemşirelerimizle birlikte hasta ve ailelerinin korku, kaygı ve belirsizlik gibi duygularını yönetmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

'HASTALIK DEĞİL, HASTA MERKEZLİ'

Hastalık süreci ve gelişimi hakkında bilgilendirmelerin de yapıldığını belirten Karahan, "Hastanın bakımıyla ilgilenen bireylerle sürekli iletişim halinde olunması ve planlanan tedaviye hasta yakınlarının dahil edilmesi, detaylı bilgilendirilmesi, tedaviyi daha güçlü kılarak, beklentilerin gerçekçi tutulmasını sağlamaktadır. En önemlisi de palyatif bakımda 'hastalık değil, hasta merkezli' yaklaşımının benimsenmesi bu süreçte son derece etkilidir" diye konuştu.

'HER ZAMAN YANIMIZDALAR'

Müzeyyen Yolcu'nun hasta bakıcısı olarak görev yapan Amangul Matıyazova, "Bir yıldır Müzeyyen hanımın yanındayım. Medipol Sağlık Grubu'ndan gelen ekipler düzenli olarak kontrollerini sağlıyor. Doktorlarımız ve hemşirelerimiz her zaman bizlerin yanında. Her defasında özenle yardımda bulunuyorlar. Geçtiğimiz günlerde de Müzeyyen hanımrahatsızlandı. Haber verdik gece saatlerinde dahi gelip serum taktılar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Evde Palyatif Bakım Hizmetleri - Son Dakika

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