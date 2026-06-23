Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika
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Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı

23.06.2026 11:03
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Sağlık Bakanlığı, evde sağlık ve palyatif bakımı entegre eden yeni yönetmelik yayımladı.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmeliği" ile tıbbi bakım sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli belirlenerek, evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetlerinin bir arada sunulması hedefleniyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Evde Sağlık ve Palyatif Bakım Hizmetlerinin Sunumu ve Koordinasyonuna İlişkin Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, düzenlemeyle tıbbi bakım sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli belirlendi.

Evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetlerinin bir arada sunulmasının hedeflendiği yeni düzenlemeyle hastaların ev ortamında sürdürülebilir ve güvenli tedavi alabilmesini sağlayacak kapsamlı hizmetler de sisteme dahil edildi.

Düzenli ve uzun süre tedavi gerektiren palyatif bakım hastalarının (yaşamı tehdit eden, kronik, ilerleyici veya tedavisi tamamen mümkün olmayan bir hastalığı bulunan hastalara sunulan hizmetler) tedavi süreçlerinin kesintisiz şekilde sürdürülmesi amaçlandı.

Bu kapsamda, yatışı gerekmeyen hastalarda palyatif bakım hizmetleri, yara ve yanık bakımı, sonda uygulamaları, hastadan gerekli tetkiklerin alınması ve değerlendirilmesi, mama, ilaç, bez raporlarının yenilenmesi, reçetelerin düzenlenmesi ve mümkün olan girişimsel işlemler evde sağlık hizmetleri kapsamında sunulabilecek.

Düzenli tıbbi takip gereksinimi olan hastalara evde sağlık hizmeti verilebilecek

Öte yandan sağlık tesislerinde tedavi planı oluşturulan ve ilk uygulaması gerçekleştirilen hastaların, ilgili hekim tarafından uygun görülmesi halinde evde yapılması mümkün olan tıbbi işlemleri sağlık personeli tarafından ev ortamında sürdürülmesine imkan tanındı.

Böylece kardiyovasküler ve nörolojik hastalıklar, ileri evre kronik hastalıklar, nadir hastalıklar ve benzeri sağlık sorunları nedeniyle düzenli tedavi gereksinimi bulunan bireylerin tıbbi süreçlerinin kendi yaşam ortamlarında devam ettirebilmesi amaçlandı.

Evde sağlık hizmetleri için başvuru kanalları artırıldı

Yönetmelik kapsamında, evde sağlık hizmetlerine başvuru kanalları genişletildi. Başvuruların hasta veya hasta yakını tarafından Evde Sağlık Hizmetleri İletişim Merkezi - 444 38 33'e (ESHİM) ve Bakanlık tarafından belirlenen diğer iletişim kanalları üzerinden kolaylıkla yapılabilmesine imkan tanındı.

Düzenlemeyle evde sağlık hizmeti için ilk kez yapılan başvuruların elektronik bilgi sistemi üzerinden Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi'ne (ESKOM) ve eş zamanlı olarak aile hekimliğine iletilmesi amaçlandı.

Aile hekimleri uzaktan sağlık hizmeti kullanarak veya hastanın tıbbi geçmişlerini esas alarak talebin evde sağlık veya palyatif bakım kapsamında olup olmadığına karar verecek.

Palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturulacak

Sağlık tesisleri bünyesinde palyatif bakım ve evde sağlık koordinasyon birimleri oluşturularak organizasyon süreçleri güçlendirilecek. Koordinasyon birimlerinin Evde Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi ile entegrasyonu sağlanacak, hastanelerde palyatif bakım ihtiyacı bulunan hastalar için yer temini ve ihtiyaç duyan hastalara evde sağlık hizmeti ekiplerinin yönlendirilmesi mümkün hale getirilecek.

Yönetmelikle palyatif bakım hizmetleri açık şekilde tanımlanarak, hizmet türleri, servis yapılanması, planlama ilkeleri ve hasta yönetim süreçleri ele alındı. Sevk, kabul, taburculuk ve bakım geçiş süreçleri için de uygulamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi sağlandı.

Sağlık bilgi sistemleri arasında dijital entegrasyon sağlanacak

Yönetmelikle sağlık bilgi sistemleri arasında teknik bağlantılar kurulacak ve elektronik ortamda bütüncül bir hizmet bilgi sistemi oluşturulacak.

Bu kapsamda, evde sağlık hizmetlerinin yürütüldüğü Evde Sağlık Yönetim Sistemi merkezli olarak Aile Hekimliği Bilgi Sistemi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi entegrasyon sağlanacak.

Ayrıca uzaktan sağlık hizmetleri entegre bakım modelinin bir parçası haline getirilerek aile hekimleri, evde sağlık ekipleri ve hastaneler arasında dijital iletişim imkanları güçlendirilecek.

Bu kapsamda sağlık hizmet sunumunda etkinliğin artırılması, bakım sürekliliğinin güçlendirilmesi, sürdürülebilir bir sağlık hizmet modelinin oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Evde Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği Yayımlandı - Son Dakika

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