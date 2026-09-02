Eylül ayında balık çeşitliliği arttı; uzmanlar mevsiminde ve taze tüketim öneriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eylül ayında balık çeşitliliği arttı; uzmanlar mevsiminde ve taze tüketim öneriyor

Eylül ayında balık çeşitliliği arttı; uzmanlar mevsiminde ve taze tüketim öneriyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balık avlama sezonunun açılmasıyla eylül ayında sofralarda palamut, lüfer, sardalya ve istavrit gibi türler yer alıyor. Uzmanlar, omega-3 açısından zengin sardalya ve istavritin bolca tüketilmesini, kızartma yerine ızgara veya buğulama tercih edilmesini öneriyor.

Balık avlama sezonunun başlamasıyla birlikte eylül ayında sofralarda yer alabilecek balık türleri de çeşitleniyor.

Uzmanlar, sağlıklı beslenme açısından balıkların mevsiminde ve taze tüketilmesini öneriyor. Eylül ayında özellikle palamut, lüfer, kılıç, sardalya, istavrit, izmarit, barbunya, çipura, kırlangıç, kolyoz, akya ve tekir tüketilebiliyor.

Hamsinin ise normalde ekim ayında avlanmaya başladığı, ancak Marmara Denizi'nde sezonun daha erken başladığı belirtiliyor.

Balık tüketiminde kızartma yerine buğulama veya ızgara gibi daha sağlıklı pişirme yöntemlerinin tercih edilmesi öneriliyor.

Özellikle omega-3 açısından zengin sardalya ve istavritin eylül ayında bolca tüketilmesi tavsiye ediliyor.

Türkiye'de büyük balıkçı teknelerini kapsayan av yasağı 15 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında uygulanırken, yasağın sona ermesiyle denizlerde balıkçılık faaliyetleri yeniden yoğunlaşıyor.

Kaynak: İHA

Sağlık, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eylül ayında balık çeşitliliği arttı; uzmanlar mevsiminde ve taze tüketim öneriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız Yunanistan'dan Türkiye itirafı: Artık hesaba katmak zorundayız
Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi Gülistan Doku soruşturmasında dikkat çeken gelişme: Eski erkek arkadaşı 4 saat ifade verdi
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
Çanakkale’de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti Çanakkale'de feci kaza: 5 yaşındaki Masal hayatını kaybetti
Kayseri’de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı Kayseri'de akraba kavgası kanlı bitti: 24 yaşındaki genç bıçaklandı
Markette silahlı düello Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar Markette silahlı düello! Müşterilerin arasında kurşun yağdırdılar

22:22
İspanya’da göçmen krizi protestoları büyüyor Binlerce kişi sokaklara döküldü
İspanya'da göçmen krizi protestoları büyüyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü
21:54
KKTC’de gemi faciasının ardından kriz büyüyor Hükümetten çekiliyorlar
KKTC'de gemi faciasının ardından kriz büyüyor! Hükümetten çekiliyorlar
21:51
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
Otopsi raporundan sonra Erhan Çelik isyan etti: Hesap verecekler
21:29
Konyaspor’a eski yöneticilerinden icra şoku
Konyaspor'a eski yöneticilerinden icra şoku
20:51
“Satanizm“ tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
"Satanizm" tepkilerinin ardından Anyma’nın İstanbul konseri iptal edildi
19:05
Bahçeli’den dikkat çeken “Amedspor“ açıklaması
Bahçeli'den dikkat çeken "Amedspor" açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 23:41:46. #7.12#
SON DAKİKA: Eylül ayında balık çeşitliliği arttı; uzmanlar mevsiminde ve taze tüketim öneriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement