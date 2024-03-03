Fatih'te vatandaşlar nadir hastalıklarda tanı ve tedavi konusunda bilgilendirildi
İSTANBUL - Fatih'te, "nadir romatizmal hastalıklarda güncel tanı ve tedavi yöntemi" konulu seminer düzenlendi. Vatandaşlar, nadir hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve tedavileri hakkında bilgilendirildi.
FAROMDER Nadir Hastalıklar Hasta Okulu tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde "Nadir romatizmal hastalıklarda güncel tanı ve tedavi yöntemi" konulu seminer gerçekleştirildi. Düzenlenen seminerde vatandaşlar, yetişkinlerde ve çocuklarda görülen nadir hastalıklarla ilgili bilgilendirildi. Seminerde, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Doç. Dr. Sezgin Şahin, Uzm. Dr. Ege Sinan Torun, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Kenan Barut ve Melek Okur nadir hastalıklarla ilgili yeni gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.
"Ülkemizde yüzde 20 oranında mutasyon bulunuyor"
Seminerde gerçekleştirdiği konuşmasında mutasyonlar hakkında bilgi veren, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Çok fazla genetik tanıyla dolaşan hasta görüyoruz. Hastalık genetik olarak 10. mutasyon dediğimiz mutasyonda ise bunlar çok anlamlı ve aktif hastalıklara yol açacaktır. Ama bunun dışındaki birçok mutasyon olarak ortalıkta rapor edilenler gerçek hastalığı göstermiyor. Çocukluk çağında birçok hastalık var ki bunlar çok çeşitli bulgularla birlikte geliyor ve net olarak bize hiçbir veri vermiyor, ailede olan bulgu olmadan. Eğer ki gerçek mutasyon değil sahte mutasyonlar varsa bunlar önemli. Bir de unutmamız gereken sağlıklı toplumda ülkemizde yüzde 20 oranında mutasyon bulunuyor. Anadoluluysanız bu genleri taşıma ihtimaliniz çok yüksek" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Sağlık › Fatih'te nadir hastalıklarda tanı ve tedavi konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi - Son Dakika
Muş Alparslan Üniversitesi ve İl Özel İdaresi desteğiyle faaliyet gösteren Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan 10 gönüllü kadın, çölyak ve PKU hastalarına özel glütensiz ürünler üretiyor. Her gün 500 hastaya teslim edilen ekmek, kurabiye, kek, simit gibi ürünler, usta öğreticilerin gözetiminde hazırlanıyor. Muş Çölyak Derneği ve Muş Alparslan Üniversitesi Çölyak ve Glütensiz Beslenme Topluluğu Danışmanı Dr. Züleyha Almaz, glütensiz ürünlerin üretiminin maliyetli olduğunu belirterek, destek çağrısında bulundu.
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