Fatih'te nadir hastalıklarda tanı ve tedavi konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Fatih'te nadir hastalıklarda tanı ve tedavi konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi

Fatih ilçesinde, nadir romatizmal hastalıklarla ilgili güncel tanı ve tedavi yöntemleri hakkında bir seminer düzenlendi. Seminerde, vatandaşlar nadir hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve tedavileri hakkında bilgilendirildi. Seminerde, alanında uzman doktorlar yeni gelişmeleri katılımcılarla paylaştılar. Ayrıca, mutasyonlar hakkında da bilgi verildi ve ülkemizde yüzde 20 oranında mutasyon bulunduğu vurgulandı.

03.03.2024 19:37  Güncelleme: 19:40
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Fatih'te vatandaşlar nadir hastalıklarda tanı ve tedavi konusunda bilgilendirildi

İSTANBUL - Fatih'te, "nadir romatizmal hastalıklarda güncel tanı ve tedavi yöntemi" konulu seminer düzenlendi. Vatandaşlar, nadir hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve tedavileri hakkında bilgilendirildi.

FAROMDER Nadir Hastalıklar Hasta Okulu tarafından Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde "Nadir romatizmal hastalıklarda güncel tanı ve tedavi yöntemi" konulu seminer gerçekleştirildi. Düzenlenen seminerde vatandaşlar, yetişkinlerde ve çocuklarda görülen nadir hastalıklarla ilgili bilgilendirildi. Seminerde, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, Doç. Dr. Sezgin Şahin, Uzm. Dr. Ege Sinan Torun, Prof. Dr. Ahmet Gül, Prof. Dr. Kenan Barut ve Melek Okur nadir hastalıklarla ilgili yeni gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.

"Ülkemizde yüzde 20 oranında mutasyon bulunuyor"

Seminerde gerçekleştirdiği konuşmasında mutasyonlar hakkında bilgi veren, Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, "Çok fazla genetik tanıyla dolaşan hasta görüyoruz. Hastalık genetik olarak 10. mutasyon dediğimiz mutasyonda ise bunlar çok anlamlı ve aktif hastalıklara yol açacaktır. Ama bunun dışındaki birçok mutasyon olarak ortalıkta rapor edilenler gerçek hastalığı göstermiyor. Çocukluk çağında birçok hastalık var ki bunlar çok çeşitli bulgularla birlikte geliyor ve net olarak bize hiçbir veri vermiyor, ailede olan bulgu olmadan. Eğer ki gerçek mutasyon değil sahte mutasyonlar varsa bunlar önemli. Bir de unutmamız gereken sağlıklı toplumda ülkemizde yüzde 20 oranında mutasyon bulunuyor. Anadoluluysanız bu genleri taşıma ihtimaliniz çok yüksek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fatih'te nadir hastalıklarda tanı ve tedavi konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi - Son Dakika

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