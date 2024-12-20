Felç Geçiren Ahmet Tuğlu, Pilates ile Hayata Döndü - Son Dakika
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Sağlık

Felç Geçiren Ahmet Tuğlu, Pilates ile Hayata Döndü

Ahmet Tuğlu, felç sonrası Konyaaltı Belediyesi'nin sabah sporu etkinliklerinde düzenli pilates yaparak sağlığına kavuştu. Azmi ve cesaretiyle koltuk değneklerini bırakan Tuğlu, yaşadığı dönüşümü anlattı.

20.12.2024 23:07
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Geçirdiği felç sonrası düzenli sporla ayağa kalktı

Belediyenin sabah sporu etkinliklerinde pilates hocasıyla yılmadan çalıştı

Önce koltuk değneklerini bıraktı ardından ağrılarından kurtuldu

ANTALYA - Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi kurslarından faydalanan Ahmet Tuğlu, felç sonrası KONSEM eğitimleriyle yeniden sağlığına kavuşarak hayata tutundu. Tuğlu, "Konyaaltı Belediyesi sayesinde hem hayatımı hem de aile huzurumu geri kazandım" dedi.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Ahmet Tuğlu, felç geçirdikten sonra vücudunun sağ tarafını kullanamaz hale geldi. Umutsuz olduğu bir dönemde, Konyaaltı Belediyesi'nin sabah sporu etkinliklerini fark ederek iletişime geçti. KONSEM'de Pilates Eğitmeni Cemre İlk ile çalışmaya başlayan Tuğlu, azim ve sabırla yürüttüğü egzersizlerle önce koltuk değneklerini bıraktı, ardından ağrılarından kurtuldu.

"Artık kimseye muhtaç değilim"

Tuğlu, bu süreçte yaşadıklarını, "Başlarda ayakta duramıyordum, koltuk değnekleri olmadan hareket edemezdim. Ama burada Cemre hocamın desteğiyle adım adım kendimi toparladım. Artık kimseye muhtaç değilim. Daha önce çok karamsardım ama burası hayatımı değiştirdi. Belediyemiz sıcak bir çalışma ortamı ve güler yüzlü personeliyle bize büyük destek sağladı. Şimdi hem fiziksel hem de ruhsal olarak çok daha iyiyim" sözleriyle anlattı.

"Her işini kendi yapabiliyor"

Ahmet Tuğlu'nun eğitmeni Cemre İlk ise süreçle ilgili şunları söyledi:

"Ahmet Bey'le geçen yaz tanıştık ve çok sıkı bir şekilde çalıştık. Şimdi her işini kendi yapabiliyor. Burada kursiyerlerimizin omurga sağlığını iyileştirmelerine ve hayatlarına dokunmalarına yardımcı oluyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu hizmete ilgi çok büyük."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Felç Geçiren Ahmet Tuğlu, Pilates ile Hayata Döndü - Son Dakika

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