Fethiye Cumhuriyet ve Karagözler Mahallerinde koku sorunu çözüldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Terfi Merkezi ile Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Sahil Güvenlik bölgesinde vatandaşlardan gelen koku şikayetlerine müdahalede bulundu. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında koku giderici filtreler kullanılarak gerekli uygulamalar tamamlandı ve koku problemi giderildi.

Koku problemi filtre sistemiyle giderildi

MUSKİ ekipleri, Fethiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Terfi Merkezi ile Karagözler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Sahil Güvenlik bölgesinde vatandaşlardan gelen koku şikayetlerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bölgede özellikle yaz aylarında artış gösteren ve yerleşim alanlarına yakın noktalar ile sahil hattında hissedilen koku problemi, vatandaşların günlük yaşam konforunu olumsuz etkilerken, turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Fethiye'de çevresel rahatsızlığa da neden oluyordu. Yapılan teknik değerlendirmelerin ardından koku sorunu yaşanan noktalara koku giderici filtre sistemleri montajlandı. Gerçekleştirilen uygulama ile koku yayılımının kontrol altına alınması ve çevresel olumsuz etkinin azaltılması sağlandı. Devreye alınan filtre sistemleriyle birlikte terfi merkezlerinden kaynaklanan; bölgedeki koku problemi giderilerek özellikle yaz döneminde artış gösteren çevresel şikayetlerin de önüne geçildi.

Bölgedeki kokunun giderilmesi için ekiplerin kapsamlı çalışma yürütüldüğünün altını çizen Karagözler Mahalle Sakini Hasan Çoban, " Ben Fethiye'de doğdum, büyüdüm. Bu bölgenin geçmişini de iyi biliyorum, burada taksicilik yapıyoruz. Burada bir süredir çevreden ve vatandaşlardan gelen koku şikayetleri vardı. Hem burada çalışanlar olarak biz, hem de gelen giden müşteriler bu durumdan rahatsız oluyordu. Biz de durumu muhtarımıza ve MUSKİ ekiplerine ilettik. Sağ olsunlar kısa sürede ilgilendiler, gerekli incelemeleri yapıp çalışma başlattılar. İki gün önce de koku giderici sistem kuruldu. Şu anda herhangi bir koku problemi kalmadı, ciddi anlamda rahatladık. Hem biz hem de buradan geçen vatandaşlar için önemli bir sorun ortadan kalkmış oldu. Bu yüzden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum" dedi.

Bölgedeki sürekli yaşanan koku probleminin çözülmesinden duyduğu mutluluğu belirten Karagözler Mahalle Muhtarı Ercan Çelik, " Fethiye'de uzun süredir koku problemi vardı. Arıtma tesisleri yapıldıktan sonra deşarj noktaları değişti ama o dönemden beri şehrin farklı yerlerinde koku hissediliyordu. Ziraat Bankası civarındaki terfi merkezi çevresinde bu koku zaman zaman daha yoğun oluyordu. Biz başta kokunun terfi merkezinden geldiğini düşündük ama yapılan incelemelerde farklı noktaların da etkili olduğu ortaya çıktı. Rüzgar ve hava sirkülasyonu nedeniyle kokunun yer değiştirdiğini de gözlemliyorduk. Ekipler çalışmalarını gerçekleştirerek sorunu çözdüler. Bundan sonra bu noktalarda koku yaşanmayacak. Ahmet Aras Başkanımız başta olmak üzere ve MUSKİ Genel Müdürlüğüne çok teşekkür ediyoruz" dedi. - MUĞLA