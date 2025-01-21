Fırat Üniversitesi Hastanesi Bölgeye Hizmet Veriyor - Son Dakika
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Sağlık

Fırat Üniversitesi Hastanesi Bölgeye Hizmet Veriyor

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Dahili yoğun bakım ünitesi, Türkiye’nin birçok yerinden hasta kabul ederek hizmet sunmakta.

21.01.2025 11:16
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Fırat Üniversitesi Hastanesi, bölgeye hizmet veriyor

ELAZIĞ - Fırat Üniversitesi Hastanesi dahili yoğun bakım ünitesi, çevre iller başta olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden hasta kabul ederek hizmetlerini sürdürüyor.

İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Dahili Yoğun Bakım Sorumlu Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çakmak, Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesi Hakkında bilgiler verdi.

Dr. Öğretim Üyesi Erkan Çakmak, "Dahili yoğun bakım ünitesi, 2012 yılından bugüne ilimize ve bölgemize hizmet veriyor. Toplamda 17 yatak kapasitesine sahip ve 3'üncü basamak en üst düzey yoğun ünitesi statüsüne sahiptir. Dahili yoğun bakım ünitesine çevre iller başta olmak üzere Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden, Türkiye'nin neredeyse tamamından hasta kabul ediyoruz. 2024 yılı içerisinde yaklaşık 30 ilden hasta kabul ediyoruz. Aylık olarak yaklaşık 50, yıllık olarak da ortalama 600 hasta tedavi ediliyor. Bölgemizde en çok hastanın yatarak tedavi gördüğü dahili yoğun bakım ünitesidir. Fırat Üniversitesi Hastanesi dahili yoğun bakım ünitesi, gerek teçhizat gerekse personel donanımı açısından bölgedeki en üst kademe dahili yoğun bakım ünitelerinden biridir. Özellikle halk arasında zatürre olarak da bilinen pnömoni nedeniyle gelişen akciğer yetmezliği bulunan hastalar, koah hastası olup da solunum cihazı ihtiyacı gelişen hastalar, ileri evre kanser hastaları, ağır enfeksiyona bağlı sepsis tablosu gelişen hastalar, kalp yetmezliği ve akciğer ödemi tablosundaki hastalar, hematolojik hastalar, böbrek ve kalp yetmezliği olan hastalar ve beyin damar tıkanıklığı gelişen nöroloji hastaları dahili yoğun bakımda tedavi görüyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yoğun Bakım Ünitesi, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

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