Fıtık Belirtileri Romatizma İşareti Olabilir - Son Dakika
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Sağlık

Fıtık Belirtileri Romatizma İşareti Olabilir

Prof. Dr. Orhan Şen, fıtık belirtilerinin romatizma hastalığı olan Sapho Sendromu olabileceğini belirtti.

03.11.2024 20:07
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Fıtık belirtisi romatizma hastalığı olabilir

ADANA - Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahisi uzman Prof. Dr. Orhan Şen, fıtık belirtilerinin romatizma hastalarında görülen 'Sapho Sendorumu' olabileceğini belirtti.

Şen, fıtık belirtileri gösteren kişilerde 'Sapho Sendromu' görüldüğünü bununda romatizma hastalığı olabileceğini belirtti. Şen, "Romatizma hastalarında görünen Sapho Sendromu, tuzak nöropati olarak adlandırdığımız Karpal Tünel Sendromu, Kübital Tünel Sendromu veya Tarsal Tünel Sendromu diye adlandırdığımız tuzak nöropotiler var. Romatizmal hastalığı olanlarda kemik yapıdaki problemlerden dolayı oluklarda ve yollarda daralma meydana geliyor. Bu daralmaya bağlı olarak, el bileğinizde sinir sıkışması varsa gece uykudan uyandıran ağrılar olur. Bu nedenle ellerini sallamak zorunda kalırlar. Kübital Tünel dediğimiz dirsek seviyesinde bir tuzaklanma varsa parmaklara doğru bir ağrı, uyuşma ve buna bağlı kuvvet kaybı ortaya çıkıyor" dedi.

"Fıtık belirtisi romantizmal hastalık olabilir"

Sapho Sendromu olarak adlandırdığımız tabloda bir hasta sol el bileğinden lokal ameliyat olmuş ve arkasından birkaç yıl sonra sağ el bileği ve daha sonra dirsekten operasyon geçirmiş bir hasta bana geldi. Bana geliş nedeni, sabah kalktığımda iki büklüm halde oluyorum ve oturup kalkerken bel ağrılarım oluyor dedi. Bana hiç, el ve bileğindeki ameliyatlardan bahsetmedi. Hastanın muayenesini yaparken el bileğindekini görünce hemen dirseklerine baktım ve ameliyat izlerini gördüm. Hastanın kendisine sorduğumda bu klinik tabloyu tarif etti. Bunun üzerine beldeki tutulma ağrısının fıtıkla alakası olmadığını, bunlarda Sapho Sendromu olduğunu ve mutlaka Romatoloji uzmanının görmesi gerektiğini anlattım. Romatoloji uzmanı arkadaşımla görüşüp hastalığı anlattım. Hasta, Romatoloji uzmanına gitti ve tanı romatizmal hastalık çıktı. En azından bizim, olan olmuş değil bundan sonrası için romatizmal hastalıkları kontrol altına almış olacağız. Hastamız, keşke daha önce gelseydi de bu kadar ameliyat geçirmemiş olsaydı. Artı olarak zamanla diz seviyesinde ve ayak bileği seviyesinde tuzak nöropotiler oluyor. En azından bunlardan kurtulmuş oluyoruz ve romatizmaya bağlı diğer tablolardan kurtarmış oluyoruz.

Kaynak: İHA

Orhan Şen, Eğitim, Sağlık, Fıtık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fıtık Belirtileri Romatizma İşareti Olabilir - Son Dakika

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