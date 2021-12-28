Fizik Tedavi Uzmanı Güçlü: "Aşağı bakarak kullanılan cep telefonu ve tablet, boyuna 20 kg yük bindirir" - Son Dakika

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Fizik Tedavi Uzmanı Güçlü: "Aşağı bakarak kullanılan cep telefonu ve tablet, boyuna 20 kg yük bindirir"

"Pandemiyle birlikte baş boyun ağrı şikayetlerinde ciddi yaş düşüşü oldu"

"Boynu eğerek, aşağı bakar şekilde telefon tablet kullanmak boyun ağrısı şikayetlerinin artmasına neden oldu"

" Uzun süreli tablet yada telefon kullanımı gerekiyorsa bunda da başımızı cihaza doğru eğerek değil, cihazı göz hizamıza getirerek kullanmak önemli"

" Normalde karşıya bakarken boyun bölgesine yüklenen yük 6 kilogramken, tam eğilme pozisyonunda boyna binen yük 20 kilogramın üzerine çıkıyor"

"Çift yastık veya yüksek yastık, yüzüstü yatma boyun ağrısına neden olabilir"

ANTALYA - Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, aşağıya bakacak pozisyonda uzun süre tablet ve cep telefonu kullanmanın boyun ağrısına neden olabileceğini belirterek, "Normalde karşıya bakarken boyun bölgesine yüklenen yük 6 kilogramken, tam eğilme pozisyonunda boyuna binen yük 20 kilogramın üzerine çıkıyor. Buda o bölgedeki kasların, yumuşak dokuların, eklemlerin kemiklerin taşıdığı yükü arttırdığı için zedelenme oranını arttırıyor"dedi.

Memorial Antalya Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, son dönemde baş boyun ağrısı şikayetleriyle gelen hasta sayısının arttığını söyledi.

Pandeminin bu sayının artmasında önemli rol oynadığına değinen Güçlü, "Boyun ağrısı herkesin hayatı boyunca bir kez başına gelebilecek bir şikayettir. Genç erişkinler de mutlaka bir boyun atağı geçirirler. Boyun ağrısında eğer hasta kas gevşetici, ağrı kesici, istirahat ve sıcak uygulamayla rahatlıyorsa bu kısa süreli boyun ağrısıdır. Ama bu ağrılar sık tekrar etmeye başladıysa, 3 aydan uzun süreli kronik bir boyun ağrısı varsa nedeni araştırılmalıdır" diye konuştu.

"Pandemiyle boyun ağrısında ciddi yaş düşüşü oldu"

Karşılarına en sık çıkan boyun ağrısı sebebinin kas ve yumuşak doku zedelenmeleri olduğunun altını çizen Güçlü, " Pandemi nedeniyle evden çalışma, uzaktan eğitimle bilgisayar ve tablet kullanımının ardından ağrı şikayetleri arttı. Kişilerde duruş bozuklukları oluştu, egzersiz azlığı nedeniyle kas bölgesi zayıfladı. Baş boyun ağrısı şikayetlerinde de ciddi yaş düşüşü oldu. Daha önce kireçlenme ve boyun fıtıklarını daha ileri yaşlarda görüyorduk, artık daha genç çocuk grubunda da şikayetlere sebep olmaya başladı" dedi.

"Yanlış pozisyonda teknolojik cihaz kullanma"

Teknolojik cihazların hayata daha fazla girmesi yanında bu cihazları yanlış pozisyonlarda kullanımın baş boyun ağrılarının artmasına neden olduğunu ifade eden Güçlü, " Boynu eğerek, aşağı bakar şekilde telefon tablet kullanmak boyun ağrısı şikayetlerinin artmasına neden oldu. Pandemiden önce ekran başında geçirdiğimiz zaman azken, gelip geçici boyun ağrıları mevcutken, şimdi daha kronik ağrılar, duruş bozukluklarıyla birlikte, şikayetler artı hem de süresi uzadı. Sürekli masa başındaysak, sandalye boyunu masa düzenini uygun hale getirmeliyiz. Öne çok fazla eğilmeyecek, çok yukarı başımızı kaldırmayacak şekilde, karşıya dik bakacak şekilde ayarlamalıyız. Uzun süreli tablet yada telefon kullanımı gerekiyorsa bunda da başımızı cihaza doğru eğerek değil, cihazı göz hizamıza getirerek kullanmak önemli. Bu durumda boynumuza ve o bölgedeki yapılara binen yük daha az oluyor. Normalde karşıya bakarken boyun bölgesine yüklenen yük 6 kilogramken, tam eğilme pozisyonunda boyna binen yük 20 kilogramın üzerine çıkıyor. Buda o bölgedeki kasların, yumuşak dokuların, eklemlerin kemiklerin taşıdığı yükü arttırdığı için zedelenme oranını arttırıyor" diye konuştu.

"İki tür boyun ağrısı"

Boyun ağrılarının akut yada kronik olarak değerlendirilebileceğini dile getiren Güçlü, " Akut ağrılar, 4 haftadan daha kısa süreli, basit yöntemlerle sıcak su, kas gevşetici, istirahatle rahatlayan ağrılardır. Ama akut ağrılar çok sık tekrarlarsa, boyun ağrısı 3 aydan uzun süreli varsa, geceleri ağrıma, sabah oluşan ağrı, boyun ağrısı baş ağrısına neden oluyorsa, ellerde uyuşmaya neden oluyorsa, altta yatan bir fıtık romatizmal bir hastalık olabilir. Bir hekim kontrolüne gidilmelidir"dedi.

"Risk grupları"

Güçlü, boyun ağrısının masa başı çalışan kişilerde yoğun görülmekle birlikte el sanatı ile uğraşan, ağır yük taşıyan, sıcak soğuk değişimine çok fazla maruz kalan kişilerde yoğun olarak görülebileceğini belirtti.

"Çift yastık kullanmayın"

Boyun ağrısını önlemek için teknolojik alet kullanımını sınırlandırmanın yanında düzgün yastık ve yatak kullanımının önemli olduğunun altını çizen Güçlü, " Yastık tercihinde çok yumuşak yastıklar kullanılmamalı, çift ve yüksek yastık kullanarak uyumak yanlıştır. Yüzüstü uyuma pozisyonları, uykusuzluk,stres boyun ağrısını arttırır"dedi.

"Tedaviler"

Güçlü, boyun ağrısı şikayetiyle gelen hastayı iyi şekilde dinlediklerini, ağrının sebebini bulup buna göre tedavi uyguladıklarını, uzun süreli boyun ağrılarında ise fizik tedavi, kuru iğne, tetik nokta, akupunktur gibi uygulamaları yaptıklarını sözlerine ekledi.