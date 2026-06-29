Fonksiyonel Estetik Burun Cerrahisi - Son Dakika
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Fonksiyonel Estetik Burun Cerrahisi

Fonksiyonel Estetik Burun Cerrahisi
29.06.2026 13:01
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Uzmanlar, estetik burun cerrahisinde hem görünüm hem de nefes almayı hedefliyor.

Burun estetiği denildiğinde çoğu kişinin aklına burnun küçültülmesi veya şeklinin değiştirilmesi gelirken, uzmanlar günümüzde uygulanan fonksiyonel estetik burun cerrahisinin hem estetik görünümü hem de sağlıklı nefes almayı birlikte hedeflediğine dikkat çekiyor.

Acıbadem Bayındır Kavaklıdere Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Umut Erol, burnun yalnızca yüzün merkezinde yer alan estetik bir yapı olmadığını, aynı zamanda sağlıklı yaşam için hayati fonksiyonlar üstlendiğini belirtti. Burnun havayı filtreleyerek, ısıtarak ve nemlendirerek akciğerlere ulaştırdığını ifade eden Uzm. Dr. Umut Erol, bu sayede kaliteli nefes alma, sağlıklı uyku ve yaşam kalitesinin desteklendiğini söyledi.

"Modern burun cerrahisinde amaç estetik ve fonksiyonu birlikte korumaktır" diyen Uzm. Dr. Umut Erol, "Günümüzde fonksiyonel estetik burun cerrahisi yapan hekimler, burnun dış görünümünü değerlendirirken aynı zamanda burun içi yapılarını da ayrıntılı şekilde inceliyor. Böylece hem doğal ve yüzle uyumlu bir görünüm hem de rahat nefes almayı sağlayan sonuçlar elde edilmeye çalışılıyor" dedi.

"Burun içerisindeki hava geçişini etkileyen tüm yapılar ayrıntılı olarak incelenir"

Fonksiyonel estetik burun ameliyatı öncesinde detaylı değerlendirme yapıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Umut Erol, endoskopik muayene ile burun içi yapıların incelendiğini belirtti. Septum eğriliği, halk arasında "burun eti" olarak bilinen konkaların büyüklüğü ve hava akımını etkileyen nazal valv bölgelerinin değerlendirildiğini aktaran Uzm. Dr. Umut Erol, şöyle konuştu:

"Burun içerisindeki hava geçişini etkileyen tüm yapılar ayrıntılı olarak incelenir. Özellikle nazal valv adı verilen bölgeler burnun en dar alanlarıdır ve hava direncinin önemli kısmını oluşturur. Bu yapıların doğru değerlendirilmesi ameliyat başarısında kritik rol oynar."

Fonksiyonel burun estetiğinde bu kriterlere dikkat ediliyor

Fonksiyonel burun estetiğinde yalnızca burnun değil, yüzün genel oranlarının da dikkate alındığını ifade eden Uzm. Dr. Umut Erol, planlama aşamasında yüz simetrisi, alın-burun ve burun-çene ilişkisi gibi kriterlerin değerlendirildiğini söyledi.

Burun sırtını oluşturan kemik, kıkırdak, kas ve cilt yapılarının ayrı ayrı incelendiğini belirten Uzm. Dr. Umut Erol, "Amaç kişiye özel planlama yaparak burnun destek yapılarını korumak veya güçlendirmektir. Böylece hem doğal bir görünüm hem de sağlıklı hava akımı sağlanabilir" diye konuştu.

Kimler fonksiyonel burun estetiği için aday

Özellikle travma sonrası oluşan deformiteler veya doğuştan gelen şekil bozuklukları bulunan kişilerin fonksiyonel burun estetiğinden fayda görebileceğini kaydeden Uzm.Dr. Umut Erol, hem görünümünden memnun olmayan hem de nefes alma güçlüğü yaşayan hastaların bu ameliyat için uygun adaylar arasında yer aldığını ifade etti.

Ameliyattan sonra nefes almada belirgin bir rahatlama görülebiliyor

Ameliyat sonrası süreç hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Umut Erol, "İyileşme süreci kişiden kişiye değişmekle birlikte ilk haftalardan itibaren nefes almada belirgin rahatlama görülmeye başlanır. Burundaki estetik değişimin tam olarak oturması ise aylar içerisinde gerçekleşir. Nihai sonuçların ortaya çıkması yaklaşık 1 ila 1,5 yılı bulabilir" diyerek sözlerini noktaladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fonksiyonel Estetik Burun Cerrahisi - Son Dakika

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