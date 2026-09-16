GAÜN Hastanesi'nde akciğere yayılan kansere karşı NK hücre tedavisi uygulandı - Son Dakika
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GAÜN Hastanesi'nde akciğere yayılan kansere karşı NK hücre tedavisi uygulandı

GAÜN Hastanesi\'nde akciğere yayılan kansere karşı NK hücre tedavisi uygulandı
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Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, akciğerlerine yayılan yumuşak doku kanseri olan 51 yaşındaki hastaya kendi kanından elde edilen NK hücrelerle tedavi uygulandı. Prof. Dr. Işık, NK hücre tedavisinin Türkiye'de ilk kez GAÜN'de kullanıldığını ve ilk kontrollerde hücrelerin tümör üzerinde etkinlik gösterdiğini belirtti.

Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kanser tedavisinde Türkiye'de bir ilke imza atıldı. Hastanın kendi kanından elde edilen Doğal Öldürücü (NK) hücreler, GAÜN KÖK-İDEAL GMP Laboratuvarı'nda çoğaltılıp aktive edilerek tedavide kullanıldı.

Uyluk bölgesindeki yumuşak doku kanseri nedeniyle daha önce çeşitli tedaviler gören 51 yaşındaki hastada, hastalığın her iki akciğere yayıldığı belirlendi. Sol akciğerdeki tümörün büyümesi üzerine hasta, GAÜN Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği'ne başvurdu.

Yapılan değerlendirmelerin ardından sol akciğerdeki tümör cerrahi operasyonla çıkarıldı. Ameliyat sonrasında ise hastaya, kanser hücreleriyle mücadelede rol oynayan NK hücreleri kullanılarak hücresel tedavi uygulandı.

Hastanın kendi hücreleri laboratuvarda çoğaltıldı

Hastanenin Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı ve Solunum Hastalıkları-Cerrahisi Araştırma ve Uygulama Merkezine bağlı KÖK-İDEAL GMP Laboratuvarı Müdürü Prof. Dr. Feridun Işık, hastalığın agresif seyirli olduğunu belirterek farklı tedavilere rağmen kanserin akciğerlere yayıldığını ifade etti.

Tedavide hastanın kendi kanında bulunan doğal öldürücü hücrelerden yararlanıldığını belirten Prof. Dr. Işık, hastadan alınan kan örneğinden NK hücrelerinin ayrıştırılarak GAÜN KÖK-İDEAL GMP Laboratuvarı'nda çoğaltıldığını ve etkinliklerinin artırıldığını söyledi.

NK hücre tedavisinin dünyada da henüz deneysel aşamada olduğunu ve uygulamaların sınırlı sayıda merkezde gerçekleştirildiğini belirten Prof. Dr. Işık, tedavinin standart kanser tedavilerinin etkinliğini artırma potansiyeline dikkat çekti. Işık, bugüne kadar NK hücre tedavisine bağlı yan etkilerin oldukça sınırlı bildirildiğini belirterek, GAÜN'de tedavi uygulanan hastada da uygulamaya bağlı herhangi bir yan etki görülmediğini ifade etti.

Uygulama sonrasında hastanın kendi NK hücrelerinin sayısının ve etkinliğinin artırıldığını belirten Prof. Dr. Işık, yapılan ilk kontrollerde uygulanan NK hücrelerinin tümör üzerinde etkinlik gösterdiğinin gözlemlendiğini ifade etti.

NK hücre tedavisinin mevcut uygulama izinleri kapsamında, diğer tedavi seçeneklerinden yeterli yanıt alınamayan ileri evre kanser hastalarında kullanılabildiğini belirten Işık, tedavinin hastaların klinik süreçlerine olumlu katkı sağlama potansiyelinin bulunduğunu söyledi. Işık, çalışmaların ve uygulanan hasta sayısının artmasıyla birlikte elde edilen verilerin daha sağlıklı şekilde değerlendirilebileceğini kaydetti.

"NK Hücre tedavisini Türkiye'de ilk uygulayan merkeziz"

GAÜN Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve KÖK-İDEAL GMP Laboratuvarı Sorumlusu Prof. Dr. Serdar Öztuzcu ise merkezin, Sağlık Bakanlığı onaylı hücresel tedavi alanında faaliyet gösteren sayılı merkezlerden biri ve bölgedeki tek yetkili merkez olduğunu ifade etti.

NK hücre tedavisinin Türkiye'de ilk kez GAÜN'de uygulandığını vurgulayan Prof. Dr. Öztuzcu, merkezde yüksek kalite standartlarında hücre üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Öztuzcu, hastadan alınan savunma hücrelerinin laboratuvar ortamında çoğaltılıp aktive edildikten sonra yeniden hastaya uygulandığını belirtti.

Hücresel tedaviler ve rejeneratif tıp alanındaki gelişmelerin hızla devam ettiğine dikkat çeken Prof. Dr. Öztuzcu, GAÜN KÖK-İDEAL GMP Laboratuvarı'nda kök hücre, eksozom ve yenilikçi immünoterapiler alanında çalışmalar yürütüldüğünü ve dünya standartlarında hücresel tedavilerin geliştirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şahinbey, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık GAÜN Hastanesi'nde akciğere yayılan kansere karşı NK hücre tedavisi uygulandı - Son Dakika

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