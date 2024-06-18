Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 2 Milyon Hastaya Hizmet Verildi - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 2 Milyon Hastaya Hizmet Verildi

Gaziantep Şehir Hastanesi, açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verdi. Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik ve acil servis ile bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Hastanede 75 bin cerrahi işlem, 6 bin canlı doğum ve 60 bin yatarak tedavi gerçekleştirildi. Ayrıca, en üstün teknolojiye sahip alanlarında A grubu ameliyatlar başarıyla gerçekleştiriliyor.

18.06.2024 13:17
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Gaziantep'te geçen yıl Ekim ayında hizmete başlayan Şehir Hastanesinde açıldığı günden bu yana yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verildi.

Türkiye'nin en büyük hastanelerinden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi, 335 poliklinik ve acil servisin yanında bin 875 yatak kapasitesiyle sadece Gaziantep'in değil, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de sağlık hizmetlerini karşılıyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanenin açıldığı günden bugüne kadar bir milyon 550 binin üzerinde hastaya poliklinikte 450 bin civarında da acil serviste olmak üzere yaklaşık 2 milyon hastaya hizmet verdiklerini söyledi.

Hastanede bu zamana kadar yaklaşık 75 bin cerrahi işlem gerçekleştirildiğiini belirten Çetinkünar, "6 binin üzerinde canlı doğum gerçekleşti, 60 bin hastamız yatarak tedavi gördü. Yatak kapasitemizin yanında 4 ana blok ile bölgede önemli bir sağlık görevi üstleniyor hastanemiz. İl ve il dışından gelen hastalarımıza en üstün teknolojiye sahip alanlarımız ile sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz. Özellikle A grubu dediğimiz önemli ameliyatlarımızı ekiplerimiz burada başarıyla gerçekleştiriyor." djye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 2 Milyon Hastaya Hizmet Verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 2 Milyon Hastaya Hizmet Verildi - Son Dakika
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