Gaziantep Şehir Hastanesi'nde 28 yaşındaki hasta TIPSS işlemiyle sağlığına kavuştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde karaciğer ile bağırsaklar arasındaki portal vende tıkanıklık ve buna bağlı dalak büyümesi saptanan 28 yaşındaki hastaya TIPSS uygulandı. Yaklaşık 3 yıldır halsizlik, yorgunluk ve sık kanama yaşayan hasta, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, portal ven tıkanıklığına bağlı dalak büyümesi yaşayan 28 yaşındaki hastaya uygulanan TIPSS işleminin ardından hasta taburcu edildi.
Yaklaşık 3 yıldır halsizlik, yorgunluk ve sık kanama şikayetleri yaşayan Fatma Beyoğlu, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Girişimsel Radyoloji Kliniği'nde yapılan tetkiklerde, karaciğer ve bağırsaklar arasındaki kan dolaşımını sağlayan portal vende tıkanıklık ve buna bağlı dalak büyümesi tespit edildi.
Beyoğlu'na, Transjuguler İntrahepatik Portosistemik Şant (TIPSS) işlemi uygulandı. Tedavisinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen hasta taburcu edildi.
Girişimsel Radyoloji Uzmanı Ahmet Burak Kara, tedavi sürecinde 3 farklı işlem gerçekleştirdiklerini belirterek, sürece katkı sunan meslektaşlarına teşekkür etti.
Fatma Beyoğlu da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti.
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