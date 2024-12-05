Gaziantep'te İlk Organ Nakli Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Gaziantep'te İlk Organ Nakli Gerçekleşti

Gaziantep\'te İlk Organ Nakli Gerçekleşti

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde, annesinden böbrek nakli olan Halil İbrahim Pamukçuoğlu sağlığına kavuştu.

05.12.2024 16:19
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Gaziantep Şehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde ilk nakil gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1,5 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve nakil olması gereken Halil İbrahim Pamukçuoğlu (27) için annesi Sabahat Pamukçuoğlu (53) gönüllü oldu.

Tetkiklerde böbreğin uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından hastane bünyesindeki organ nakil merkezinde operasyon gerçekleştirildi.

Halil İbrahim Pamukçuoğlu, annesinden yapılan nakille sağlığına kavuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ilgın Türkçüoğlu, hastanede gazetecilere, organ nakli merkezinin yeni açıldığını ve ilk vakasını başarıyla sonuçlandırdığını söyledi.

Böbrek nakli ameliyatının Doç. Dr. Ercan Korkut başkanlığında gerçekleştirildiğini anlatan Türkçüoğlu, "Hem anne hem de oğlu gayet sağlıklı. Bu ameliyatın başarıyla gerçekleştirilmiş olmasının sevincini yaşıyoruz." dedi.

Hastanenin bölgenin referansı olduğuna işaret eden Türkçüoğlu, çok farklı hizmetler verdiklerini ve organ naklinin de başlamış olmasının kendileri için onur ve sevinç kaynağı olduğunu kaydetti.

Genel Cerrah Doç. Dr. Ercan Korkut, organ nakli konusunda 10 yıllık deneyimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Başhekimimizin ve diğer birim desteğiyle 1 yıldır Gaziantep Şehir Hastanesi'nde görev yapıyorum ve ilk başarılı organ naklini gerçekleştirdik. Kadavradan nakiller maalesef ülkemizde yeterli değil, nakillerin büyük çoğunluğu canlılardan yapılmamaktadır ama bizim istediğimiz kadavradan nakillerin artması ve canlı vericilerin sayısının azalması. Anne canlı verici oldu, bu süreçte biz de organ nakli ekibi olarak başarılı bir şekilde gerçekleştirdik."

Nefroloji Uzmanı Dr. Mehmet Tuncay ise yıllardır kamuda organ naklinin yapılması konusunda çabalarının olduğunu belirterek, "Bugüne nasip oldu. Şehir hastanesinin açılması bu açıdan önemli. Kamu adına böyle bir hizmet verebilmek çok güzel bir şey. Yakın bölgede yapan ilk yer olması gurur verici. İbrahim'in yaklaşık 2 yıldır takibini ve tedavi sürecini yapmaktayım. Buradaki ilk kez yapılıyor olmakla birlikte tüm ekibimiz bu konuda oldukça tecrübeli. İbrahim'i taburcu ettiğim için çok mutluyum. Nakillerimiz devam edecek." diye konuştu.

Halil İbrahim Pamukçuoğlu sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek annesine ve tüm hastane ekibine teşekkür etti.

Anne Sabahat Pamukçuoğlu ise oğlunun sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Gaziantep'te İlk Organ Nakli Gerçekleşti - Son Dakika

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