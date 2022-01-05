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"Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor" - Son Dakika

"Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor"

05.01.2022 10:47

"Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor" Gebelik diyabeti 'iri bebek' doğumuna sebep oluyor Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt, gebelik diyabetinin annenin sezaryen doğum yapma riskini artırdığını söyledi.

"Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor"

Gebelik diyabeti 'iri bebek' doğumuna sebep oluyor

BURSA - Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt, gebelik diyabetinin annenin sezaryen doğum yapma riskini artırdığını söyledi.

Gebelik diyabetinin, gebelik döneminde ortaya çıkan şeker hastalığı olduğuna söyleyen Acıbadem Bursa Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt, "Gebelik diyabeti, yalnızca gebelikte, gebeliğinde genellikle son dönemlerinde ortaya çıkar. 24. haftadan sonra anne adaylarında bir takım hormonal değişiklikler, fazla kilo alınması gibi sebeplerle anne adayında insülin direnci gelişiyor. İnsülin, kandaki glikozun (şeker) düşürülmesi, hücre içine girilmesine yardımcı olan bir hormondur. Plasentadan salgılanan bu hormonlar insülin karşıtı olarak çalışarak gebelik süresince insülin direncine sebep oluyor. İnsülin üretilse bile glikozun hücrelere girmesi yeterli olmadığından gebenin kanında şeker yüksekliği oluşuyor" diye konuştu.

"Anne karnındaki bebeğe zarar veriyor"

Yüksek kilo ile gebeliğe başlayan, vücut kitle endeksinin 30'un üstünde olan, yaş olarak ileri, bir önceki gebeliğinde gebelik diyabeti tespit edilen anne adaylarının yüksek riskli grupta olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Özgür Akkurt, "Gebelik diyabeti, hem anneye hem de bebeğe zarar verebilir. Annedeki kan şekeri yükseldiğinde, bebeğin de kan şekeri yükselir. Bebek kendi vücudundaki şekeri düşürmek için pankreasından insülin salgılamaya çalışır. Bu kez fazla insülin, yağ dokusunun artmasına yol açar. Böylece anne karnındaki bebek, aşırı kilolu olabiliyor. Bu bebeklerde normal doğum sırasında omuz takılması riski sebebiyle sezaryen doğum tercih edilebilir. Gebelik diyabeti, bu sebeple sezaryen doğum ve enfeksiyon görülme ihtimalini artırır. Gebelik diyabeti, ayrıca doğum sonrası bebeğin kan şekerinin ani düşmesi sonucu görülen hipoglisemiye yol açabilir. Yeni doğan döneminde solunum stresi oluşabilir ve buna bağlı olarak yoğun bakıma girme riski artabiliyor. Ayrıca ileriki yaşlarında Tip 2 ya da obezite gibi sorunlar yaşamasına zemin hazırlar" dedi.

"Gebe kalmadan önce ideal kilonuzu koruyun"

Gebelik diyabeti riskine karşılık, gebe kalmadan önce ideal kiloya ulaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Akkurt, "Mümkünse gebelik öncesi fazla kilolardan kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de sağlıklı beslenmeyi ihmal etmemeli ve egzersiz yapmalıyız. Gebelik dönemine fazla kilolarla girildiyse, dengeli beslenme ve kilo kontrolü için diyetisyen ile kadın doğum uzmanından destek alınmalı. Biz bu anne adaylarında yeterli kalori ve besin miktarını sağlayacak diyetler ile günde ortalama 30 dakika yürüyüş şeklinde egzersiz öneriyoruz. Gebeliği sırasında yine kan şekerini belirli aralıklarda kontrol ederek, gerekirse oral anti-diyabetik ya da insülin tedavisine başlıyoruz" şeklinde uyardı.

Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor
Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor
Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor

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Mehmet Özgür, Gebelik, Bebek, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Gebelik diyabeti sezaryen riskini artırıyor' - Son Dakika


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