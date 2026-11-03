Gebelikte alüminyum klorüre maruz kalmanın kalp ve damara etkisi Düzce'de incelenecek - Son Dakika
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Gebelikte alüminyum klorüre maruz kalmanın kalp ve damara etkisi Düzce'de incelenecek

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Düzce Üniversitesi'nde TÜBİTAK 1002-A projesinde gebelikte alüminyum klorür maruziyetinin kalp ve damardaki uzun vadeli etkileri incelenecek. Deney hayvanlarında kan basıncı değişkenlikleri izlenecek, verilerin kardiyovasküler etkilerin anlaşılmasına katkı sunması bekleniyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi'nce gerçekleştirilen bilimsel araştırmada gebelik dönemindeki alüminyum klorür maruziyetinin kalp ve damar sistemi üzerindeki uzun vadeli etkileri incelenecek.

Düzce Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (DÜDAM) Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Kağan Ağan'ın yürütücülüğündeki "Gebelik Dönemi AlCl3 Maruziyetinin Geç Dönem Kardiyovasküler Etkileri: Hemodinamik Profilin Fizyolojik, Histopatolojik ve Apoptotik Analizi" başlıklı projede, gebelik dönemindeki alüminyum klorür maruziyetinin kalp ve damar sistemi üzerindeki uzun vadeli etkileri incelenecek. TÜBİTAK 1002-A programı kapsamındaki projenin araştırma ekibinde; Düzce Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Aydan Fülden Ağan ve Doç. Dr. Salih Tunç Kaya ile İstinye Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Ali Tuğrul Akin ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Köylü yer alıyor.

Proje ile gebelik döneminde maruz kalınan alüminyum klorürün (AlCl3), maruziyet sona erdikten aylar sonra kalp ve damar sistemi üzerinde oluşturabileceği kalıcı etkilerin ortaya konulması amaçlanıyor. Deney hayvanları üzerinde yürütülecek araştırmada, elektrofizyolojik kayıtlar alınarak kan basıncı değişkenlikleri izlenecek.

Araştırmada, maruziyet sonrasındaki sessiz dönemin kalp ve damar sisteminde kalıcı hasara yol açabilecek bir kronikleşme süreciyle ilişkili olup olmadığı incelenecek. Elde edilecek verilerin, alüminyum maruziyetinin uzun vadeli kardiyovasküler etkilerinin ve bu etkilerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasına katkı sunması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Düzce ÜniversitesiTübitakEğitimSağlıkDüzceSon Dakika

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