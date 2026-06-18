Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından işletmelere yönelik denetim çalışmaları gerçekleştirildi.
Yapılan denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu, hijyen şartları ve faaliyet süreçleri titizlikle incelenirken, işletme yetkililerine gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapıldı.
Yetkililer, güvenilir gıda, sağlıklı üretim ve tüketici haklarının korunması amacıyla denetim faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA
Son Dakika › Sağlık › Gediz'de Tarım Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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