Gercüş\'te Gebe ve Lohusalara Ev Ziyareti

Batman İl Sağlık Müdürlüğü ve Gercüş İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezi ve köylerde mesafe gözetmeksizin gebelere ve lohusalara sağlık hizmeti ulaştırmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın anne ve bebek sağlığını koruma ve geliştirme vizyonu doğrultusunda yürütülen ev ziyaretleri kapsamında ekipler, son olarak Gercüş'e bağlı Hisar köyünü ziyaret ederek anne adayları ve çiçeği burnunda anneleri evlerinde sağlık takibinden geçirdi. Uygulama kapsamında sağlık personeli, özellikle ilk kez anne olacak kadınlar, gebeliğin son dönemindeki anne adayları ve risk grubundaki gebeleri ev ortamında ziyaret ediyor. Ziyaretler sırasında gebe ve bebeğin genel sağlık durumları değerlendiriliyor, rutin tansiyon ölçümleri gerçekleştiriliyor ve muhtemel sağlık sorunlarına karşı erken müdahale imkanı sağlanıyor.

Anne sütü ve bebek bakımı eğitimi veriliyor

Sağlık ekipleri, ziyaretlerde yalnızca sağlık taraması yapmakla kalmayıp anne adaylarına ve annelere rehberlik de ediyor. Evlerde gerçekleştirilen bilgilendirme seanslarında; anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleri, gebelik ve lohusalık döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar, dengeli ve sağlıklı beslenme ilkeleri, yenidoğan bebek bakımı ve karşılaşılabilecek kritik tehlike belirtileri gibi konularda detaylı eğitimler sunuluyor. Gerekli görülen durumlarda ise vatandaşlar en yakın hastaneye veya ilgili sağlık birimlerine yönlendiriliyor. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün koruyucu sağlık hizmetleri ve anne sağlığı çalışmaları bünyesinde yürütülen bu ev ziyaretleri, bölgedeki anne ve bebek ölümlerinin önüne geçilmesi ve toplum sağlığının güçlendirilmesinde büyük rol oynuyor.

Gercüş Kaymakamlığı'ndan annelere destek paketi

Ziyaretlerin sonunda, ailelerin sevincine ortak olmak ve yenidoğan süreçlerine katkı sağlamak amacıyla Gercüş Kaymakamlığı destekleriyle hazırlanan çocuk paketleri annelere hediye ediliyor. Hem anne hem de bebeğin temel ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan bu hediye paketleri, vatandaşlar tarafından takdirle karşılanıyor. Ebe Gülnaz Koç, "Her Gebeye Bir Ebe Projesi kapsamında düzenli olarak gebelerimizi ve lohusalarımızı evde ziyaretler yapıyoruz. Buradaki amacımız gebelik ve lohusalık döneminde annelerimizin bu dönemleri sağlıklı bir şekilde geçirebilmesini sağlamak, muhtemel sorunları erkenden tespit edip gerekli desteği sunmaktır. Bu şekilde annelerimizin, bebeklerimizin, ailelerimizin kısaca yanlarında olmaya devam ediyoruz bu şekilde" dedi.

Ekiplerin Hisar köyünde evlerine kadar gelerek kendileriyle yakından ilgilenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, özellikle gebelik ve emzirme süreçlerinde bilmedikleri pek çok önemli bilgiyi bu ziyaretler sayesinde öğrendiklerini ifade ederek emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.