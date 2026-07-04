Gerze Devlet Hastanesi\'nde Kasık Fıtığı ve Kıl Dönmesi Ameliyatları Başladı

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi, cerrahi hizmet kapasitesini artırarak kasık fıtığı ve kıl dönmesi ameliyatlarını ilçe bünyesinde gerçekleştirmeye başladı.

Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ersin Batmaz tarafından inguinal herni (kasık fıtığı) ve pilonidal sinüs (kıl dönmesi) ameliyatlarının yapılmaya başlandığı bildirildi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, yeni uygulamayla birlikte vatandaşların söz konusu ameliyatlar için ilçe dışındaki sağlık kuruluşlarına sevk edilmesine gerek kalmadan kendi ilçelerinde güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti alabilecekleri belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ali Kuzu, Hastane Başhekimi Dr. Abdülkerim Köroğlu ile İdari ve Mali İşler Müdürü Serkan İşler, cerrahi servis ve ameliyathane ekibini ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Heyet ayrıca hastanede başarılı operasyon geçiren hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yetkililer, vatandaşların Genel Cerrahi Polikliniği'nden randevu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya 182 çağrı merkezi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini belirterek, hastanede sağlık hizmetlerinin güçlenen altyapı ve uzman kadroyla kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. - SİNOP