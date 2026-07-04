Gerze Devlet Hastanesi'nde Kasık Fıtığı ve Kıl Dönmesi Ameliyatları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gerze Devlet Hastanesi'nde Kasık Fıtığı ve Kıl Dönmesi Ameliyatları Başladı

Gerze Devlet Hastanesi\'nde Kasık Fıtığı ve Kıl Dönmesi Ameliyatları Başladı
04.07.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Gerze ilçesindeki Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi, cerrahi kapasitesini artırarak kasık fıtığı ve kıl dönmesi ameliyatlarını ilçede yapmaya başladı. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ersin Batmaz tarafından gerçekleştirilen operasyonlarla vatandaşlar ilçe dışına sevk edilmeden tedavi olabilecek.

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi, cerrahi hizmet kapasitesini artırarak kasık fıtığı ve kıl dönmesi ameliyatlarını ilçe bünyesinde gerçekleştirmeye başladı.

Gerze Şehit Dr. Sena Sakin Devlet Hastanesi'nde göreve başlayan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ersin Batmaz tarafından inguinal herni (kasık fıtığı) ve pilonidal sinüs (kıl dönmesi) ameliyatlarının yapılmaya başlandığı bildirildi.

Hastane yönetiminden yapılan açıklamada, yeni uygulamayla birlikte vatandaşların söz konusu ameliyatlar için ilçe dışındaki sağlık kuruluşlarına sevk edilmesine gerek kalmadan kendi ilçelerinde güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti alabilecekleri belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ali Kuzu, Hastane Başhekimi Dr. Abdülkerim Köroğlu ile İdari ve Mali İşler Müdürü Serkan İşler, cerrahi servis ve ameliyathane ekibini ziyaret ederek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Heyet ayrıca hastanede başarılı operasyon geçiren hastaları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yetkililer, vatandaşların Genel Cerrahi Polikliniği'nden randevu almak için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya 182 çağrı merkezi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini belirterek, hastanede sağlık hizmetlerinin güçlenen altyapı ve uzman kadroyla kesintisiz şekilde sürdürüldüğünü ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Kıl dönmesi, Hastane, Sağlık, Gerze, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gerze Devlet Hastanesi'nde Kasık Fıtığı ve Kıl Dönmesi Ameliyatları Başladı - Son Dakika

Fransa’da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm Fransa'da sıcak hava dalgası: Bir haftada 2 binden fazla ölüm
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
İletişim Başkanlığı’ndan ASELSAN’ın ABD’li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan ASELSAN'ın ABD'li şirkete satılacağı iddiasına yalanlama
Ahu Tuğba’nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı Ahu Tuğba'nın kızı annesinin bıraktıklarını böyle özetledi: Okkalı bir miras bıraktı
Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay Çantasından ’veresiye müşteri listesi’ çıktı Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı
Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor

11:51
8 yıllık ara sona erdi Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
8 yıllık ara sona erdi! Nebahat Çehre ekranlara dönüyor
11:29
Bakan Şimşek hemen imzaladı Milyonlarca kişinin maaşı arttı
Bakan Şimşek hemen imzaladı! Milyonlarca kişinin maaşı arttı
11:15
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü’nün son hali mest etti
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti
11:15
İstanbul’a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
İstanbul'a beklenen yağış başladı, yollar dakikalar içinde göle döndü
11:14
Oyuncu Ece İrtem’in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
10:17
Uludağ’da yaz ortasında kutup manzarası “Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı“
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 13:01:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Gerze Devlet Hastanesi'nde Kasık Fıtığı ve Kıl Dönmesi Ameliyatları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.