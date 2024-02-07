Giresun\'da inme geçiren 3 hasta, erken müdahale ile felç kalma riskinden kurtuldu

Giresun'da inme geçiren 3 hasta, erken müdahale ile felç kalma riskinden kurtulup sağlığına kavuştu.
Giresun Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tümay Bekci, AA muhabirine, girişimsel radyoloji biriminde damar içinden tanı ve tedavi işlemleri yaptıklarını söyledi.
Birimde 5 yıldır çeşitli tedaviler gerçekleştirdiklerini belirten Bekci, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne alınan anjiyografi cihazıyla bu yıl itibarıyla damar içerisinden, kanayan damarların kapatılması, tıkanmış damarların açılması gibi işlemleri yapmaya başladıklarını anlattı.
Bekci, daha önce hastaların bu tedavi için farklı şehirlere sevk edildiğine işaret ederek, "İnme gibi dakikaların çok önemli olduğu durumlarda hastaların başka illere sevki, hastanın tedaviyi geç almasına ve kalıcı hasarlar oluşmasına sebep olabiliyordu." dedi.
Birimde ileri düzey biyopsi işlemlerini yaptıklarını dile getiren Bekci, "Bunlara örnek verecek olursak MR füzyon biyopsi işlemi Türkiye'de çok az merkezde yapılan, özellikli cihazlar ve eğitimli personel gerektiren bir işlem. Çok fazla hasta il dışından sevk olarak bize geliyor." diye konuştu.
Bekci, inme haricinde sevk gerektiren damar içerisinden tümör tedavilerini de yaptıklarını aktardı.
Tedavi edilen hastalardan Vedat Akşen, uyandığında sağ tarafını hissetmediğini anlattı.
"Birazdan geçer" düşüncesiyle hastaneye gitmek istemediğini ifade eden Akşen, şunları kaydetti:
"Eşim hastaneye gitmemizde ısrar etti, ambulansla hastaneye geldim, sonrasını çok hatırlamıyorum. Tedavi sonrası elimi ve ayağımı hareket ettirebildiğimi hissedince sevincimden uçtum. İnme tedavisi burada olmasaydı müdahale gecikecekti ama burada yapıldı. Allah'a çok şükür şu an çok iyiyim."
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