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Giresun Sağlık Müdürü Bulut, aşılamanın eğitime etkisine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika

Giresun Sağlık Müdürü Bulut, aşılamanın eğitime etkisine dikkati çekti Açıklaması

18.11.2021 13:10
Giresun Sağlık Müdürü Bulut, aşılamanın eğitime etkisine dikkati çekti Açıklaması

Giresun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut, aşılama çalışmalarındaki yüksek oranın eğitime olumlu yansıdığını belirtti.

Giresun İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Bulut, aşılama çalışmalarındaki yüksek oranın eğitime olumlu yansıdığını belirtti.

Bulut, Giresun Uygulama Oteli'ndeki sağlık hizmetleri bilgilendirme toplantısında, kentteki Kovid-19 vaka sayıları ve aşılama oranlarını değerlendirdi.

Vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yapan Bulut, "Özellikle eksik aşıları olan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Bunlarla ilgili çeşitli yerlerde kurduğumuz stantlar, aşı çadırlarımız, yine hastaneye gelemeyecek durumda olanlar için de yerinde aşılama hizmetlerimiz devam ediyor." dedi.

Bulut, aylık Kovid-19 vaka sayılarıyla ilgili şu bilgileri aktardı:

"Ağustos ayında 6 bin 767'yi bulan vaka sayımız var. Burada tabii il dışından gelen fındık işçileri ve tatil için gelen nüfusumuzun etkisi yadsınamaz. Ekim ayındaki 6 bin 331 sayısı da bildiğiniz üzere hem üniversitelerin açılması hem de okulların açılması... Eğitime başlamamızla beraber vakalarda bir artış oldu ama bu durum özellikle Bakanlığımızın, Milli Eğitim Bakanlığı ile değerlendirdiği ölçüde, eğitimde aksamaya neden olmadı. Aşılama hizmetinin iyi olmasıyla beraber hem eğitimimize hem tedbirlerimize devam ediyoruz. Açıkçası kasım ayındaki azalma da bunun işareti. Eğitim öğretimin devam etmesine rağmen vaka sayılarımız azalma eğilimine girdi."

Ailelere 12 yaş üstü çocukları için aşı tavsiyesinde bulunan Bulut, "Özellikle çocuk yaş grubunda hafif geçiriliyor ya da nezle gibi geçiriliyor algısını bir yana bırakıp diğer hastalıklarda olduğu gibi bu hastalığa da çözüm bulabilmenin, net çözüm bulabilmenin tek aracının aşı olduğunu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

Bulut, bir gazetecinin Giresun'da aşılama oranının yüksekliğine rağmen 100 bin nüfusta görülen Kovid-19 vaka oranlarının neden yüksek olduğu sorusuna, " Karadeniz'de dikkat ederseniz hem aşılama hem vaka oranlarımız yüksek. Bunlar tabii aşılamada önceliğimiz şu; hem vaka sayılarımızı azaltalım ama hastaneye yatan hasta sayısını azaltmak, yoğun bakıma yatan hasta sayısını azaltmak ve ölüm vakalarını azaltmak. Aşının yapılma nedeni ya da aşının etki mekanizması bu şekilde." cevabını verdi.

Aşılama öncesi ve sonrasındaki yoğun bakım doluluk oranlarına işaret eden Bulut, şunları kaydetti:

"Eskiden de vaka sayımız 300'dü, şimdi de 300, 'o zaman aşı ne işe yaradı' gibi bir şey söyleyebilirsiniz ama eskiden vaka sayısı 300 olduğunda bunların 100'ü hastanede yatıyordu, şu an vaka sayısı 250-300 olabilir ama hastanede yatan hasta sayısı 5-10, bu net ayrımı görmek gerekiyor. Buradaki özellikli şey aşının etkisi. Bu tedbirlerin etkisi daha çok hastaneye yatan, yoğun bakıma yatan ve ölüm oranlarını azaltma şeklinde karşımıza çıkıyor."

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Öğretim Üyesi, Giresun, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Giresun Sağlık Müdürü Bulut, aşılamanın eğitime etkisine dikkati çekti Açıklaması - Son Dakika


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