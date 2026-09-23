Giresun Tirebolu'da genç kadını 5 Heimlich manevrasıyla Prof. Günaydın kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Giresun Tirebolu'da genç kadını 5 Heimlich manevrasıyla Prof. Günaydın kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun Tirebolu\'da genç kadını 5 Heimlich manevrasıyla Prof. Günaydın kurtardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Tirebolu'da nefes borusuna ekmek parçası kaçan genç kadın, Prof. Dr. Zeki Yüksel Günaydın'ın 5 Heimlich manevrasıyla kurtarıldı. Günaydın, olay anının güvenlik kamerasınca kaydedildiğini ve genç kadının sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde restoranda nefes borusuna ekmek parçası kaçan garson Tuğba Köntek'i, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yüksel Günaydın, Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

İlçe merkezindeki bir restoranda çalışan Köntek'in nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Köntek'in nefes alamadığını fark eden mesai arkadaşları, Heimlich manevrası yaparak yardımcı olmaya çalıştı.

Olay sırasında arkadaşlarıyla restorana yemek yemeye gelen Prof. Dr. Zeki Yüksel Günaydın, durumu fark ederek genç kadına müdahale etti.

Günaydın'ın, Heimlich manevrasıyla Köntek'in nefes borusundaki yabancı cismin çıkmasını sağladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Hatırladığım tek şey Zeki Bey'in bana yardımcı olması"

İşletmede bir süredir garsonluk yapan Tuğba Köntek, AA muhabirine, yemek yedikten sonra elindeki küçük bir ekmek parçasını ağzına attığını ancak yutamadığını söyledi.

Ekmeğin boğazında kaldığını ve öksürmeye başladığını belirten Köntek, "Sesim çıkmıyordu ama arkadaşımdan el hareketiyle yardım istedim. Sırtıma vurmasına rağmen olmadı. Nefesim gitmeye başladı. Daha sonra diğer arkadaşlarım da yardım etmeye çalıştı ama hiçbir etkisi olmadı." dedi.

Köntek, arkadaşlarının kendisine müdahale ettiği sırada yanlarına Günaydın'ın geldiğini anlatarak, "Sağ olsun Zeki Bey yardımcı oldu. Bayağı bir müdahale yaptı kendisi." diye konuştu.

Olay anında çok korktuğunu dile getiren Köntek, "Bir an nefes alamamak çok kötü bir şeydi. Zeki Bey'in o an orada olması benim için çok büyük şanstı." ifadelerini kullandı.

Köntek, hayatını kurtaran Günaydın'a teşekkür ederek, "Olay anını tam hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey Zeki Bey'in bana yardımcı olması. Manevra ile beni kurtardı. Beni kurtardıktan sonra kendisine teşekkür ettim ama tekrar teşekkür için yanına gideceğim." dedi.

Köntek'e 5 kez Heimlich manevrası uygulandı

Prof. Dr. Zeki Yüksel Günaydın ise arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelmek için restorana gittiğini söyledi.

Günaydın, içeri girdiğinde garsonlar arasında kaotik bir durumun olduğunu gördüğünü belirterek, "Yaklaşınca da bir kişinin nefes alamadığını ve öne doğru eğildiğini fark ettik. Ben refleks olarak baktım, nefes alamadığını görünce Heimlich manevrası gerçekleştirdim." diye konuştu.

Köntek'e 5 kez Heimlich manevrası uyguladığını anlatan Günaydın, "Soluk borusundaki yabancı cismin çıkmasına yardımcı olduk. Ardından çalışanımız sağlığına kavuştu. Bu durum bizim için sevindirici oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
TireboluGiresunGüncelSağlıkEkmekOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı 3 aylık Umay bebek toprağa verildi: Küçücük tabutunu babasını taşıdı
Siirt’te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor Siirt'te kaybolan Mekiye Akyel dosyasında dava yolu açıldı: 5 sanık hakim önüne çıkıyor
İstanbullular dikkat AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek İstanbullular dikkat! AKOM tarih vererek uyardı, metrekareye 100 kilogram yağış düşecek
Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu Günlerdir aranan iş insanının cansız bedeni sahile vurdu
Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:46
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor’a destek sözü
Trabzonlu iş insanından Trabzonspor'a destek sözü
13:40
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
Futbolcular dinlenirken İsmail Kartal kolları sıvadı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 14:13:30. #.0.3#
SON DAKİKA: Giresun Tirebolu'da genç kadını 5 Heimlich manevrasıyla Prof. Günaydın kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement