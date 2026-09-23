Giresun Tirebolu\'da genç kadını 5 Heimlich manevrasıyla Prof. Günaydın kurtardı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde restoranda nefes borusuna ekmek parçası kaçan garson Tuğba Köntek'i, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Yüksel Günaydın, Heimlich manevrası uygulayarak kurtardı.

İlçe merkezindeki bir restoranda çalışan Köntek'in nefes borusuna ekmek parçası kaçtı. Köntek'in nefes alamadığını fark eden mesai arkadaşları, Heimlich manevrası yaparak yardımcı olmaya çalıştı.

Olay sırasında arkadaşlarıyla restorana yemek yemeye gelen Prof. Dr. Zeki Yüksel Günaydın, durumu fark ederek genç kadına müdahale etti.

Günaydın'ın, Heimlich manevrasıyla Köntek'in nefes borusundaki yabancı cismin çıkmasını sağladığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"Hatırladığım tek şey Zeki Bey'in bana yardımcı olması"

İşletmede bir süredir garsonluk yapan Tuğba Köntek, AA muhabirine, yemek yedikten sonra elindeki küçük bir ekmek parçasını ağzına attığını ancak yutamadığını söyledi.

Ekmeğin boğazında kaldığını ve öksürmeye başladığını belirten Köntek, "Sesim çıkmıyordu ama arkadaşımdan el hareketiyle yardım istedim. Sırtıma vurmasına rağmen olmadı. Nefesim gitmeye başladı. Daha sonra diğer arkadaşlarım da yardım etmeye çalıştı ama hiçbir etkisi olmadı." dedi.

Köntek, arkadaşlarının kendisine müdahale ettiği sırada yanlarına Günaydın'ın geldiğini anlatarak, "Sağ olsun Zeki Bey yardımcı oldu. Bayağı bir müdahale yaptı kendisi." diye konuştu.

Olay anında çok korktuğunu dile getiren Köntek, "Bir an nefes alamamak çok kötü bir şeydi. Zeki Bey'in o an orada olması benim için çok büyük şanstı." ifadelerini kullandı.

Köntek, hayatını kurtaran Günaydın'a teşekkür ederek, "Olay anını tam hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey Zeki Bey'in bana yardımcı olması. Manevra ile beni kurtardı. Beni kurtardıktan sonra kendisine teşekkür ettim ama tekrar teşekkür için yanına gideceğim." dedi.

Köntek'e 5 kez Heimlich manevrası uygulandı

Prof. Dr. Zeki Yüksel Günaydın ise arkadaşlarıyla yemekte bir araya gelmek için restorana gittiğini söyledi.

Günaydın, içeri girdiğinde garsonlar arasında kaotik bir durumun olduğunu gördüğünü belirterek, "Yaklaşınca da bir kişinin nefes alamadığını ve öne doğru eğildiğini fark ettik. Ben refleks olarak baktım, nefes alamadığını görünce Heimlich manevrası gerçekleştirdim." diye konuştu.

Köntek'e 5 kez Heimlich manevrası uyguladığını anlatan Günaydın, "Soluk borusundaki yabancı cismin çıkmasına yardımcı olduk. Ardından çalışanımız sağlığına kavuştu. Bu durum bizim için sevindirici oldu." değerlendirmesinde bulundu.