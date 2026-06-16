Girişimsel Nöroradyoloji Günleri Kursu Gerçekleştirildi

Gaziantep Şehir Hastanesi Girişimsel Radyoloji Kliniği tarafından düzenlenen 3. Girişimsel Nöroradyoloji Günleri Kursu ve Canlı Vaka Toplantısı gerçekleştirildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin çeşitli illerinden uzman hekim ve akademisyenlerin katıldığı programın açılışında Başhekim Prof. Dr. Ahmet Uluşan, hastanenin teknik altyapısı ile girişimsel radyoloji alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte girişimsel nöroradyoloji alanındaki güncel gelişmeler ele alınırken, canlı vaka uygulamaları ve eğitim oturumları gerçekleştirildi.

Açıklamada, hastanede anevrizma, inme ve beyin damar yumağı gibi hastalıkların girişimsel radyoloji yöntemleriyle tedavi edildiği belirtilerek, toplantı kapsamında gerçekleştirilen canlı vakaların katılımcı hekimler tarafından ilgiyle takip edildiği kaydedildi.