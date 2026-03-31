Gökhan'ın İlham Verici Hikayesi

31.03.2026 12:11
Gökhan Daş, çocukken geçirdiği kaza sonrası doktor olma hayalini gerçekleştirdi.

BATMAN'da 12 yaşındayken geçirdiği kazada sol bacağını kaybeden Gökhan Daş (32), Diyarbakır'da ameliyatını gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Serdar Necmioğlu'dan etkilenerek hekim oldu. 5 Mart'ta Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Daş, 20 yıl sonra aynı Prof. Dr. Necmioğlu ile bu kez meslektaş olarak bir araya geldi.

Batman'dan Sason ilçesine giderken 2006 yılında geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Gökhan Daş, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçirdiği ameliyat sonrası sol bacağı ampute edilen Daş, tedavi sürecinde kendisiyle ilgilenen doktorundan etkilenerek hekim olmaya karar verdi. 8 kardeşli bir ailede büyüyen Daş, eğitim hayatında önemli başarılar elde etti. Ortaokulu birincilikle tamamlayan Daş, köyünde Fen Lisesi'ni kazanan ilk öğrenci oldu. İstanbul Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanarak 2 yıl eğitim gördü. Daha sonra doktor olma hayali için üniversiteyi bırakarak yeniden sınavlara hazırlanan Daş, 2017'de Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Daş, eğitimini tamamlayarak 5 Mart'ta mezun oldu.

'O GÜN DOKTOR OLMAYA KARAR VERDİM'

Atama bekleyen Daş, kendisine ilham veren ve Diyarbakır'da görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Necdet Serdar Necmioğlu'nu ziyaret etti. Daş, "Ameliyat sonrası tabii hocamızın ilgisi, şefkati, muhabbeti, güler yüzlülüğü beni çok etkiledi. 12 yaşında bir çocuk idim ve o gün doktor olmaya karar verdim. Benim hayatımdaki dönüm noktalarından birisidir. Çünkü ben önceden başka bir bölüm istiyordum. Sonra tıp okumaya karar verdim ama 12 yaşında daha önümde çok uzun bir süreç vardı. Sonuçta sol ayağımda ampütasyon geçirdim ve onun psikolojisiyle baş etmeye çalıştım. Hayata olan umudumu hiçbir zaman kaybetmedim. Çünkü ben hep düşünüyorum, Allah bize bir sürü organ vermiş. Ama bunlardan bir tanesini almış. Bu benim için bir sorun değil" ifadelerini kullandı.

'MEZUNİYETİMİ GÜZEL BİR SÜRPRİZLE TAÇLANDIRMAK İSTEDİM'

Gökhan Daş, "2013 yılında İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği okudum. Yaklaşık 2 sene İstanbul'da kaldım. Ama vicdanım tıptan yanaydı. Bu kararımı da yine orada verdim ve o gün üniversiteyi bırakıp otobüs biletini alıp Batman'a geldim. Tekrar oturdum, dersimi çalıştım. 2017 yılında Düzce Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi kazandım ve güzel bir eğitim süreci geçirdim. Şu anda da mezun oldum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. 5 Mart'ta mezun oldum. Yani tüm bu süreçler, tüm bu emeklerim, çabalarım, fedakarlıklarım… Bunların karşılığını almış oldum. Bu mezuniyetimi de güzel bir sürprizle taçlandırmak istedim. Hayatımda çok büyük yeri olan örnek aldığım değerli bir insan olan sevgili hocamızla 20 yıl sonra tekrar bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadım. Bu durum beni çok fazla mutlu etti" dedi.

'GÖKHAN'IN HİKAYESİNİ BÜTÜN GENÇLERİN ÖRNEK ALMASI GEREKİYOR'

Prof. Dr. Necdet Serdar Necmioğlu ise ziyaretin kendisini gururlandırdığını ifade ederek, "Dün bir telefon geldi. Sekreter hanım sağ olsun 'hocam sizi bir doktor arkadaşınız arıyor, sizle görüşmek istiyor' dedi. Ben de sonra ona döndüm. 'Hocam, beni 12 yaşındayken ameliyat etmiştiniz. Bacağım kesilmişti ama sizden aldığım enerjiyle şu anda ben de doktorum. Dolayısıyla sizle görüşmek istiyorum' deyince gerçekten ne diyeceğimi şaşırdım. Olağanüstü duygulandım. Hastalarınız iyi olduğu zamanki yaşadığınız mutluluk, öğretim üyesi olarak da işte kendi yetiştiğiniz kişilerin daha iyi bir noktada olması, asistanlarınızın daha iyi ameliyatlar yapması, bu her zaman bizi mutlu eder. Ama böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyordum. Olağanüstü heyecanlandım. Bu görüşme insanın uzakta olan çocuğuna yıllar sonra kavuşması gibi. Tanımlanamayacağım duygular içine girdim. Gökhan'ın hikayesini bence bütün gençlerin örnek alması gerekiyor. Göz yaşartıcı bir durum ama yani ben direneceğim. Hakikaten çok duygulandım" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Kaza, Son Dakika

