Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Acar'dan Kovid-19 aşısı çağrısı - Son Dakika

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi Başhekimi Sertan Acar, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaları çağrısında bulundu.

Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Acar, yaptığı açıklamada, hastaların şifa bulmaları ve en iyi şekilde hizmet almaları için mücadele ettiklerini belirterek, kurumun bölge hastanesi gibi hizmet verdiğini söyledi.

Salgın nedeniyle hastanede yeni klinikler açtıklarını vurgulayan Acar, "Hastane olarak bu hizmetleri verirken, bizim en önemli silahımız olan aşılarımızı yapmalıyız. Bugün yoğun bakımda yatan hastalarımız ya hiç aşı olmamış ya da eksik aşı olmuş. Hastane içerisinde aşı odaları bulunurken, aynı zamanda hastane girişinde bir aşı odası daha hizmete koyduk." dedi.

Acar, vaka sayısı olarak Kocaeli genelinde 3 hastaneden biri olduklarına işaret ederek, bunun önüne geçebilmek için hastane çalışanlarıyla yoğun çaba harcadıklarını kaydetti.

Pandemi polikliniklerinde hekim sayısını artırdıklarını vurgulayan Acar, hatırlatma dozlarının mutlaka uygulanması gerektiğini dile getirdi.