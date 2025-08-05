Gölcük'te Epilepsi Hastası Genç Ölü Bulundu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde epilepsi hastası Bahrican Tokay (22) evinde ölü bulundu. Olay, saat 09.30 sıralarında Çiftlik Mahallesi Ali Uçar Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde meydana geldi. Epilepsi hastası Bahrican Tokay yakınları tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Tokay'ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Bahrican Tokay'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Tokay'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),