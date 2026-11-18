Gömeç'te kedi ve köpeklere kuduz aşısı kırsal mahallelerde sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyük ve küçükbaş hayvanlarda sonbahar aşılarını tamamlarken kedi ve köpeklere koruyucu kuduz aşısı yapmaya başladı. Ulubeyler Mahallesi'nde düzenlenen kampanya ilgi görürken ekipler kırsal mahallelerde aşılamayı sürdürüyor.
Gömeç ilçesinde, ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, büyük ve küçükbaş hayvanlarda sonbahar aşılarını tamamlarken, kedi ve köpeklere koruyu kuduz aşısı yapmaya başladı. İlçeye bağlı Ulubeyler Mahallesi'nde düzenlenen kuduz aşısı kampanyası da ilgi gördü.
Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri kırsal mahallelere giderek kedi ve köpeklere kuduz aşısı yaparken, ekiplerin çalışmaları da takdir topladı. Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " Ulubeyler Mahallemizde evcil hayvanlarımızın kuduz aşılamalarını tamamladık. Sevimli dostlarımızın sağlığı ve halk sağlığı bizim önceliğimizdir. Sahadaki çalışmalarımız kararlılıkla devam ediyor" sözlerine yer verildi.
Kaynak: İHA
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