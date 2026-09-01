Görele Kaymakamlığı’ndan "Şebeke suyunu kullanmayın" uyarısı - Son Dakika
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Görele Kaymakamlığı’ndan "Şebeke suyunu kullanmayın" uyarısı

Görele Kaymakamlığı’ndan "Şebeke suyunu kullanmayın" uyarısı
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Giresun'un Görele ilçesinde son üç günde 700'den fazla kişi ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle hastanelere başvurdu. Kaymakamlık, tedbiren şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmamasını ve ambalajlı su kullanılmasını istedi. Belediye ise mevcut tahlillerde suda olumsuzluk tespit edilmediğini açıkladı.

Giresun'un Görele ilçesinde son günlerde ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, yüksek ateş ve halsizlik gibi şikayetlerle hastanelere başvuranların sayısında artış yaşanırken Görele Kaymakamlığı tedbir amacıyla ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu.

Giresun'un Görele ilçesinde son günlerde mide bulantısı, kusma ve ishal başta olmak üzere çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hastanelerin acil servislerinde yoğunluk yaşandı. Edinilen bilgilere göre, son 3 günlük süreçte 700'den fazla kişi benzer şikayetlerle sağlık kuruluşlarına başvurdu. Başvuruların büyük bölümünün acil servislerde ayaktan tedavilerinin ardından taburcu edildiği, durumu daha hassas değerlendirilen 2'si çocuk, 1'i yetişkin olmak üzere 3 kişinin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Diğer hastaların takip ve tedavilerinin ise evlerinde sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaymakamlıktan şebeke suyu uyarısı

Vakaların artması üzerine Görele Kaymakamlığı, ilçe merkezi ve köylerde yaptığı duyurularda halk sağlığının korunması amacıyla tedbiren şebeke suyunun kaynatılmadan kesinlikle kullanılmaması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunun kaynatılmadan kullanılmaması, içme suyu ihtiyacının güvenilirliği bilinen ambalajlı hazır sulardan karşılanması ve hijyen kurallarına azami düzeyde riayet edilmesi istendi.

Görele Belediyesi: "Suda olumsuzluğa rastlanmadı"

Öte yandan Görele Belediyesi de artan sağlık şikayetleri ve içme suyu şebekesine ilişkin iddialar üzerine açıklama yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada, ilçenin içme suyu şebekesinde rutin kontroller ile günlük bakiye klor ölçümlerinin düzenli olarak gerçekleştirildiği belirtildi. 12 ve 19 Ağustos 2026 tarihlerinde ilçenin farklı mahalle ve köylerindeki çeşitli noktalardan su numuneleri alınarak analizlerin yapıldığı ifade edilen açıklamada, yapılan ölçümlerde bakiye klor seviyelerinin ilgili standartlara uygun ve yeterli düzeyde olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Görele Belediyesi, mevcut tahlil sonuçlarında içme suyu şebekesinden alınan numunelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını bildirirken, vaka yoğunluğunun görüldüğü bölgelerden ilave numuneler alındığını açıkladı. Söz konusu numunelerin İl Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık laboratuvarlarında detaylı şekilde incelendiği belirtilirken, kesin sonuçların ilgili kurumlar tarafından açıklanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacağı ifade edildi. Ayrıca vatandaşlara, resmi kurumlar tarafından doğrulanmamış sosyal medya paylaşımları ve spekülasyonlara itibar edilmemesi, yalnızca yetkili kurumların açıklamalarının dikkate alınması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Görele Kaymakamlığı’ndan 'Şebeke suyunu kullanmayın' uyarısı - Son Dakika

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